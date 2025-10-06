Στην πρώτη του συνέντευξη προς κυπριακό μέσο, ο Ισραηλινός αναλυτής Shay Gal μιλά στη «Σημερινή» για την καμπή στις σχέσεις Κύπρου–Ισραήλ, τη σημασία της κοινής αποτροπής απέναντι σε περιφερειακές απειλές και τον ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα εξηγεί γιατί το κατεχόμενο βόρειο τμήμα του νησιού δεν αποτελεί μια «παγωμένη διένεξη», αλλά το «απρόσβλητο αεροπλανοφόρο της Τουρκίας» και πώς το τρίγωνο Κύπρος–Ελλάδα–Ισραήλ μπορεί να μεταμορφώσει τον γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής στο πλαίσιο του ΙΜΕC.



Ακολουθεί το Α ΜΕΡΟΣ της Συνέντευξης

Κύριε Γκαλ, πώς αξιολογείτε τις τρέχουσες σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ; Πρέπει να πάμε πέρα από τη στρατιωτική συνεργασία σε μια στρατηγική συμμαχία;

Οι σχέσεις μας με την Κύπρο είναι στο υψηλότερο σημείο της ιστορίας. Αλλά αυτό δεν είναι απλή διπλωματία - είναι αλληλεγγύη δοκιμασμένη στη στιγμή της αλήθειας. Τον Ιούνιο του 2025, κατά τον Δωδεκάημερο Πόλεμο με το Ιράν, η Κύπρος δεν στάθηκε στην άκρη: έγινε ασπίδα. Ισραηλινά πολιτικά αεροσκάφη μεταφέρθηκαν σιωπηλά σε κυπριακά και ελληνικά αεροδρόμια για να τα προστατεύσουν από πιθανά ιρανικά αντίποινα. Αυτή η κίνηση μόνη της έθεσε την Κύπρο σε σοβαρό κίνδυνο - και παρόλα αυτά η Λευκωσία άνοιξε τους αιθέρες της. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι Ιρανοί πράκτορες προσπάθησαν να πλήξουν κυπριακό έδαφος ακριβώς εξαιτίας αυτής της επιλογής. Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με δηλώσεις - δοκιμάζεται στην κρίση, και η Κύπρος πέρασε τη δοκιμασία με θάρρος.

Ενώ άλλοι κήρυτταν ηθική από ασφαλή απόσταση, η Κύπρος και η Ελλάδα ανέλαβαν τον κίνδυνο στο πεδίο τους. Έγιναν όχι μόνο φίλοι με λόγια αλλά σύμμαχοι με έργα - και κάθε Ισραηλινός το ξέρει. Γι’ αυτό λέω καθαρά: πέρα από ασκήσεις και εξοπλιστικές συμβάσεις, πρέπει να προχωρήσουμε σε μια «συνθήκη κοινής μοίρας». Όταν απειλείται η Κύπρος, το Ισραήλ θα σταθεί δίπλα της σαν να είχε δεχθεί επίθεση το ίδιο το Ισραήλ. Και όταν δεχτεί επίθεση το Ισραήλ, η Κύπρος θα είναι εκεί, όπως ήταν τον περασμένο Ιούνιο.

Η Κύπρος δεν είναι περιφερειακή ευρωπαϊκή ακτή για να τη σφετεριστούν· είναι η καρδιά της Μεσογείου - το εμπρόσθιο μέτωπο της Ευρώπης. Μαζί, Ισραήλ και Κύπρος μπορούν να εδραιώσουν μια νέα τάξη σταθερότητας και ελευθερίας στη θάλασσά μας - όχι τάξη κατοχής και άρνησης που επιβάλλεται από την Άγκυρα, αλλά μια τάξη θάρρους, αξιοπρέπειας και αδιάκοπης βούλησης ελεύθερων εθνών, γραμμένη από τη Λευκωσία, την Αθήνα και την Ιερουσαλήμ.

Το τουρκικό αφήγημα χαρακτήρισε το πολυσυζητημένο άρθρο σας στην Israel Hayom (28/07/25), που περιγράφει το κατεχόμενο βόρειο μέρος ως “υπαρξιακή απειλή”, ένα υπερβολικό γεωπολιτικό σόου. Τι απαντάτε;

Έγραψα για ν’ αποκαλύψω κάτι που η διεθνής κοινότητα γνώριζε, αλλά προτιμούσε να ξεχάσει: ο κατεχόμενος βορράς δεν είναι μια παγωμένη διένεξη, αλλά το απρόσβλητο αεροπλανοφόρο της Τουρκίας. Εκεί που παρουσιάζεται σαν «ψευδο-κράτος», στην πράξη λειτουργεί ως προωθημένη βάση της Άγκυρας - Bayraktar και Akinci drones επιχειρούν από το Λευκόνοικο, πύραυλοι ATMACA απειλούν θαλάσσιες οδούς και πλατφόρμες φυσικού αερίου, και συστοιχίες SIGINT κατά μήκος του Πενταδακτύλου μετατρέπουν Κύπρο και Ισραήλ σε διαφανείς στόχους. Καζίνο, πανεπιστήμια και λιμάνια δεν είναι πλέον αθώα αστικά έργα· εξυπηρετούν διαφθορά, χρηματοδοτούν τη Χαμάς και επιτρέπουν σε ιρανικά δίκτυα να διεισδύσουν στην Ευρώπη.

Αυτό δεν είναι απειλή μόνο για το Ισραήλ ή για την Ελλάδα και την Κύπρο - είναι ανοιχτή πληγή εντός ΝΑΤΟ και ΕΕ, μια άμεση πρόκληση στην ασφάλεια και την αξιοπιστία της Ευρώπης.

Παρουσίασα τα γεγονότα όχι για να τρομοκρατήσω, αλλά για να φωτίσω. Η αντίδραση της Τουρκίας απέδειξε το σημείο: ο Ερσίν Τατάρ (Τουρκοκύπριος ηγέτης) αναγκάστηκε σε δημόσια αποκλιμάκωση. Μια πενηντα-σέλιδη αξιολόγηση της Τουρκικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MIT) ανέλυσε το σενάριο «Οργή του Ποσειδώνα» που περιέγραψα και το έθεσε στο αναλυτικό της πεδίο. Ακόμη και ο στρατηγικός πατέρας της «Γαλάζιας Πατρίδας», ο απόστρατος ναύαρχος Cem Gürdeniz, απάντησε εκτενώς. Όταν υπηρεσίες πληροφοριών και οι θεωρητικοί μιας πολιτικής ασχολούνται με το σενάριό σας, έχετε χτυπήσει έναν στρατηγικό νευραλγικό τόπο.

Σημαντικό: κανένα από τα τεχνικά στοιχεία που ανέφερα δεν αμφισβητήθηκε. Ούτε η παρουσία οπλισμένων UCAV στο Λευκόνοικο, ούτε η ανάπτυξη και το βεληνεκές των ATMACA, ούτε οι προετοιμασίες για συστήματα Tayfun, ούτε οι συστοιχίες SIGINT στον Πενταδάκτυλο, ούτε οι τεκμηριωμένες οικονομικές συνδέσεις με proxy δίκτυα/ Δημοσίως, η Άγκυρα προέβαλε λόγια και όχι επιχειρήματα λειτουργικά. Αυτή η απουσία πραγματικής άρνησης είναι από μόνη της αποκαλυπτική.

Γι’ αυτό η τουρκική στάση - θυελλώδη λόγια, μιντιακή υστερία, δημόσιες διαβεβαιώσεις του κατοχικού ηγέτη - δεν είναι σημάδι αυτοπεποίθησης. Είναι φόβος. Ένα καθεστώς που απορρίπτει ένα τεκμηριωμένο mapping των ικανοτήτων του ως «δράση τρομοκράτησης» προσπαθεί να μεταφέρει τη συζήτηση από το υλικό στον λόγο. Όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις το απτό, επιτίθεσαι στη γλώσσα.

Αυτό ακριβώς πέτυχε η «Οργή του Ποσειδώνα»: αποτροπή μέσω διαφάνειας. Η αποτροπή λειτουργεί όταν ο αντίπαλος αναγνωρίζει τρία πράγματα ταυτόχρονα: γνωρίζεις τι κάνει, μπορείς να το αποκαλύψεις και είσαι διατεθειμένος να ενεργήσεις αν διαβεί κόκκινες γραμμές. Η δημόσια παρουσίαση των υπολογισμών μετατόπισε το θέμα από τις σκιές στο φως, ανάγκασε αποφάσεις στην Άγκυρα, γέννησε αναλύσεις σε τουρκικά επιτελεία και εμπόδισε την επιδεικτική στάση του ψευδοκράτους.

Οι κόκκινες γραμμές μας είναι σαφείς και στενές: ανάπτυξη επιπλέον βαλλιστικών/μη επανδρωμένων συστημάτων στον κατεχόμενο βορρά· διαρκείς ένοπλες πτήσεις UAV πάνω από διεθνείς ναυτιλιακές οδούς· ή κυβερνοεπιθέσεις σε πολιτική υποδομή. Όποιος τις περάσει, θα δει το σενάριο να μετατρέπεται σε πράξη: εξουδετέρωση ενισχύσεων από την ηπειρωτική Τουρκία· αποδυνάμωση και καταστροφή συστημάτων αεράμυνας· αποδόμηση κέντρων διοίκησης και SIGINT· και απομάκρυνση των κατοχικών δυνάμεων - αποκαθιστώντας την διεθνώς αναγνωρισμένη κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτό δεν είναι θράσος· είναι μέθοδος. Δανειζόμαστε μαθήματα που αποδείχθηκαν αλλού: όταν κάτι κρίθηκε αδύνατο, οι επιχειρήσεις απέδειξαν το αντίθετο. Η εκστρατεία κατά του ιρανικού προγράμματος έδειξε ότι στρατηγικές εκπλήξεις μπορούν να εκτελεστούν όταν επιβάλλεται ανάγκη. Η Άγκυρα θα πρέπει να διαβάσει αυτό το μάθημα νηφάλια - ειδικά όσο χτίζει έργα σαν το Άκιουγιου υπό ξένο έλεγχο, που δημιουργούν εξαρτήσεις και ευπάθειες.

Άρα να μην υπάρξει παρεξήγηση: η ονομασία και ο χαρτογραφικός εντοπισμός της απειλής στόχευαν στην αποφυγή της κλιμάκωσης, όχι στην πρόκλησή της. Η δημόσια αλήθεια περιορίζει τα μονοπάτια για μυστική κλιμάκωση. Τοποθετεί την επιλογή εκεί που ανήκει - επάνω στους ώμους αυτών που κατέχουν και διευκολύνουν την κατοχή. Λέει ξεκάθαρα: σας βλέπουμε, σας μετράμε και αν περάσετε τις κόκκινες γραμμές θα αντιμετωπίσετε συντονισμένες, συγκεκριμένες συνέπειες.

Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση. Προτιμούμε την ειρηνική αποκατάσταση της κυπριακής κυριαρχίας υπό το διεθνές δίκαιο. Αλλά η ειρήνη που βασίζεται στη σιωπή, τη λήθη ή την επιλεκτική τύφλωση δεν είναι ειρήνη. Ο κατεχόμενος βορράς δεν είναι πρόβλημα μόνο της Κύπρου· έχει γίνει δομική ευπάθεια για την περιοχή και την Ευρώπη. Με την αποκάλυψή του, με την ονομασία των κινδύνων, μετατοπίσαμε την ισορροπία: η Άγκυρα τώρα αντιμετωπίζει επιλογή ανάμεσα στην παραπέρα κάλυψη και στο ακριβό φιάσκο της κλιμάκωσης, ή στην αυτοσυγκράτηση και την επιστροφή στη νομικότητα.

Όταν το ψευδοκράτος φωνάζει «υπερβολή», αυτή η κραυγή είναι ο ήχος της στρατηγικής αποκάλυψης. Όταν ο δημιουργός της «Γαλάζιας Πατρίδας» απαντάει, αυτός είναι ο ήχος μιας δόγματικής αναμέτρησης. Όταν μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών μελετά το σενάριό σου, η αποτροπή έχει ήδη φύγει από τα άρθρα και μπήκε στις αίθουσες επιχειρήσεων. Και όταν κανένα στοιχείο δεν αμφισβητείται, τα λόγια γίνονται αποδεικτικά στοιχεία.

Αυτό δεν είναι απειλή - είναι πυξίδα. Είναι το εργαλείο για ν’ αποφύγουμε το σοκ της έκπληξης και να κάνουμε την αυτοσυγκράτηση λογική. Αν η Άγκυρα αγνοήσει την πυξίδα, οι δημοκρατίες της περιοχής που ζουν με τις συνέπειες θα είναι έτοιμες να ενεργήσουν συντονισμένα και με σκοπό. Αυτή είναι η απλή αλήθεια - με στόχο την αποκλιμάκωση, όχι την όξυνση.

Το «Poseidon’s Wrath» δεν καλεί σε πόλεμο αλλά στέλνει μήνυμα ικανοτήτων και συμμαχιών - και έχει ήδη αποδώσει: η Τουρκία έτρεμε, τα μέσα ξέσπασαν και ο Ερσίν Τατάρ αναγκάστηκε σε δημόσια διαχείριση ζημιών. Μια πενηντα-σέλιδη μελέτη του MIT ανέλυσε λεπτομερώς το σενάριο. Όταν μια ιδέα από ένα ισραηλινό άρθρο γίνεται αναγκαία ανάγνωση στο αναλυτικό σώμα της Άγκυρας, η αποτροπή έχει μεταβεί από τα μέσα στις επιχειρησιακές αίθουσες.

Αλλά η αποτροπή χωρίς κόκκινες γραμμές είναι άνευ νοήματος. Οι δικές μας είναι σαφείς: επιπλέον πυραυλικές συγκροτήσεις στο βορρά, ένοπλες πτήσεις UAV πάνω από διεθνείς θαλάσσιες οδούς ή κυβερνοεπιθέσεις σε πολιτικές υποδομές θα πυροδοτήσουν συντονισμένη απάντηση. Αν αυτές οι αρχές παραβιαστούν, το «Poseidon’s Wrath» παύει να είναι θεωρία - σημαίνει εξουδετέρωση ενισχύσεων από την ηπειρωτική Τουρκία, καταστροφή συστημάτων αεράμυνας, αποδόμηση κέντρων πληροφορικής και διοίκησης και απομάκρυνση των κατοχικών δυνάμεων για ν’ αποκατασταθεί η κυπριακή κυριαρχία.

Το μάθημα από το Ιράν είναι σαφές: ό,τι θεωρήθηκε αδύνατο, τελικά πραγματοποιήθηκε. Καθώς η Τουρκία χτίζει το Άκιουγιου με ρωσική στήριξη, πρέπει να καταλάβει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και η προειδοποίηση είναι αδιαπραγμάτευτη. Το Ισραήλ δεν αναζητά πόλεμο, ούτε η Ελλάδα και η Κύπρος. Ελπίζουμε ότι ο κατεχόμενος βορράς θα επιστρέψει στην ειρηνική αποκατάσταση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυριαρχίας. Αλλά αν η Άγκυρα επιμείνει, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι - και είμαστε έτοιμοι.

Μια κατοχή που γεννήθηκε το 1974 δεν θα διαρκέσει για πάντα. Οι μέρες της είναι μετρημένες. Ειρήνη, αν είναι ευλογημένη. Αν όχι, με σίδερο. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Αυτή είναι η πυξίδα μας. Αυτή είναι η «Οργή του Ποσειδώνα».

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας στην Τουρκία στη διαμόρφωση αφηγήσεων όπως αυτή του ‘‘σιωνιστικού ελέγχου’’ της Κύπρου;

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας δεν είναι απλώς γραφείο Τύπου - είναι εργοστάσιο προπαγάνδας, μηχανή που παράγει αφηγήσεις και τις εγχέει στα ΜΜΕ σαν να ήταν αλήθεια.

Η διαφορά ανάμεσα σε δημόσιες σχέσεις και προπαγάνδα αποκαλύπτεται εκεί που τελειώνει η ελευθερία και αρχίζει η ομοιομορφία. Η ίδια η πραγματικότητα μάς δίνει και την απόδειξη. Όταν το άρθρο μου για την Κύπρο τράβηξε προσοχή, δεκάδες τουρκικά μέσα - Hürriyet, Sabah, CNN Türk, Yeni Akit, Haber7, OdaTV, Kıbrıs Postası και πολλοί άλλοι - δημοσίευσαν το ίδιο κείμενο. Όχι παρόμοια άρθρα, όχι διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά το ίδιο κείμενο λέξη προς λέξη. Ακόμη και το λάθος - ένα διακριτό, γελοίο, εύκολα διορθώσιμο σφάλμα - παρέμεινε ίδιο παντού. Όλοι έγραψαν ότι το άρθρο δημοσιεύτηκε στην The Times of Israel αντί για το Israel Hayom. Οι συντάκτες ήξεραν πού είχε εμφανιστεί, αλλά κανένας δεν τόλμησε να αλλάξει ούτε ένα κόμμα.

Αυτό δεν είναι αμέλεια - είναι μέθοδος. Ένα κείμενο γράφεται στο κέντρο, διοχετεύεται μέσω των κρατικών πρακτορείων, φτάνει στα μεγάλα μέσα και από εκεί σε δεκάδες άλλα. Ρυθμιστικοί μηχανισμοί όπως το RTÜK και το BİK εξασφαλίζουν συμμόρφωση μέσω προστίμων, απαγορεύσεων διαφήμισης, αυστηρών νόμων περί «παραπληροφόρησης» και έκδοσης κρατικών δελτίων Τύπου. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και ένα λάθος γίνεται νόμος: δεν αγγίζεται, και εφημερίδες που κάποτε ανταγωνίζονταν γίνονται όμοιες.

Το περιεχόμενο που διαδίδεται δεν είναι απλώς τεχνικό αντίγραφο. Είναι ιδεολογικό πακέτο. Το μοντέλο είναι: γράφε μιαν αφήγηση, προώθησέ την σε κάθε μέσο και πούλησέ την ως «ελεύθερο ρεπορτάζ». Αυτό εξηγεί το περιεχόμενο. Στην Daily Sabah, για παράδειγμα, βρίσκεις ισχυρισμούς ότι 15.000 Ισραηλινοί μετακινήθηκαν ξαφνικά στη νότια Κύπρο, κατηγορίες για «σιωνιστικό έλεγχο» αεροδρομίων, παρουσιάσεις της μεταφοράς συστημάτων Barak MX ως «απόδειξη εβραϊκής-ελληνικής κατοχής», και λόγους για «βέβηλη συμμαχία» ανάμεσα σε Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρο. Η πραγματικότητα - μια νόμιμη συμμαχία ασφαλείας ανάμεσα σε δημοκρατίες που αμύνονται από τις τουρκικές απειλές - αναπαράγεται ως διείσδυση Σιωνιστών. Αυτή δεν είναι μια αφήγηση που εμφανίστηκε, είναι ένα γραμμένο σενάριο από την αρχή και επαναλαμβανόμενο.

Το ίδιο μοντέλο επαναλαμβάνεται όπου δρα η Τουρκία. Στο βόρειο τμήμα της Κύπρου εκδηλώνεται ως ανοιχτή παρουσία: δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, βάσεις UAV, βαλλιστικοί πύραυλοι, συστήματα πληροφοριών, πανεπιστήμια και καζίνο μετατρεπόμενα σε εργαλεία ελέγχου και διαφθοράς. Στην Αφρική παίρνει τη μορφή «αόρατης αρχιτεκτονικής ισχύος»: μια βάση στη Μογκαντίσου εκπαιδεύει χιλιάδες στρατιώτες, ένα λιμάνι και ένα αεροδρόμιο βρίσκονται υπό παραχώρηση, ένα νοσοκομείο φέρει το όνομα του Ερντογάν, και ένα κρατικό τραπεζικό υποκατάστημα δένει την τοπική οικονομία με την Άγκυρα. Στη Σενεγάλη, η Τουρκία έχτισε γήπεδο και διαχειρίζεται διεθνές αεροδρόμιο. Σαχέλ, Βαλκάνια, Ευρώπη - παντού αποτυπώνεται το ίδιο μοτίβο: θρησκευτικοί και εκπαιδευτικοί θεσμοί, μέσα ενημέρωσης και οικονομικές δομές που εξυπηρετούν την προβολή επιρροής.

Στην Ευρώπη, το Diyanet - η τουρκική θρησκευτική Αρχή - έχει γίνει σαν δεύτερο Υπουργείο Εξωτερικών. Χιλιάδες τζαμιά λειτουργούν ως βραχίονες της Άγκυρας, ιμάμηδες στέλνονται κατευθείαν από την Τουρκία, και υποτροφίες διαμορφώνουν γενιές με πυξίδα προς την Κωνσταντινούπολη. Αυτό δεν είναι απλώς «soft power»· είναι παράλληλη κυριαρχία.

Εδώ εμφανίζεται η καρδιά του ζητήματος: η προβολή. Στην ψυχολογία, προβολή είναι ο μηχανισμός με τον οποίο κάποιος κατηγορεί τους άλλους για ό,τι ο ίδιος κάνει. Αυτό είναι το κλειδί για να καταλάβεις τις τουρκικές αφηγήσεις. Η Τουρκία φωνάζει «σιωνιστικός έλεγχος της Κύπρου», ενώ η ίδια διατηρεί πενήντα χρόνια στρατιωτικής κατοχής στον βορρά. Κατηγορεί την Κύπρο ότι «παραδίδει την κυριαρχία της στο Ισραήλ», ενώ η ίδια διαβρώνει την κυριαρχία άλλων κρατών στην Αφρική και τα Βαλκάνια. Φωνάζει «ξένη διείσδυση», ενώ δημιουργεί δικά της παράλληλα θεσμικά δίκτυα εξάρτησης.

Αυτό δεν είναι υποκρισία τυχαία - είναι σκόπιμη στρατηγική. Να μετατρέψεις τον θύτη σε θύμα, τον υπερασπιστή σε απειλή, τον κατακτητή σε σωτήρα. Να βάψεις το Ισραήλ και την Κύπρο ως «εισβολείς», ενώ η Τουρκία χτίζει παράλληλες δομές εξουσίας όπου βρει ευκαιρία.

Το λάθος που αναπαράχθηκε λέξη προς λέξη δεν είναι ασήμαντο - είναι σύμβολο. Δείχνει ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα: δεν επαληθεύει, δεν επεξεργάζεται, δεν αμφισβητεί, απλώς αντιγράφει και επικολλά. Να μετατρέψεις ένα ψέμα σε γεγονός μέσω της επανάληψης. Να δημιουργήσεις αντίληψη με την επανάληψη. Να μεταμορφώσεις μια παράλογη αξίωση σε επίσημη αφήγηση.

Και όσο κι αν μοιάζει εξελιγμένο, είναι διαφανές. Όταν το ίδιο σφάλμα εμφανίζεται σε δεκάδες εφημερίδες, όταν η ίδια κατηγορία επαναλαμβάνεται αυτούσια, όταν το ίδιο σενάριο αντιγράφεται στην Αφρική, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή - όλοι μπορούν να δουν την αλήθεια.

Και η αλήθεια είναι πικρή: η Τουρκία δεν φτιάχνει απλώς ιστορίες, προβάλλει ακριβώς ό,τι πράττει η ίδια - κατοχή στη βόρεια Κύπρο, παράλληλες αρχιτεκτονικές ισχύος στην Αφρική, παράλληλες κυριαρχίες στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Κατηγορεί άλλους για να καλύψει τις δικές της πράξεις. Η προβολή δεν είναι απλώς ψυχολογικός όρος - είναι η μηχανή της τουρκικής προπαγάνδας. Και μόλις το αναγνωρίσεις, βλέπεις ότι η αφήγηση του «σιωνιστικού ελέγχου της Κύπρου» δεν είναι τίποτε άλλο παρά καθρέφτης που δείχνει το πραγματικό πρόσωπο του καθεστώτος στην Άγκυρα.



Μπορεί ο διάδρομος IMEC να μεταμορφώσει την Ανατολική Μεσόγειο; Πώς βλέπετε το τρίγωνο Ισραήλ–Κύπρος–Ελλάδα;

Ο IMEC δεν ήταν ποτέ απλώς ένα έργο υποδομών - ήταν το όραμα μιας νέας τάξης. Η σύνδεση της Ινδίας μέσω Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας και Ισραήλ στις θύρες της Ανατολικής Μεσογείου και από εκεί στην Ευρώπη σχεδιάστηκε για να μετατρέψει την περιοχή από ρήγμα συγκρούσεων σε κόμβο συνδεσιμότητας. Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν όχι μόνο επίθεση στο Ισραήλ, αλλά και πλήγμα στον IMEC. Πάγωσε τον διάδρομο και άφησε το πεδίο ανοικτό για την Κίνα με το Belt & Road· για την Τουρκία με τον Middle Corridor· και για το Ιράν και το Κατάρ, που επωφελήθηκαν από την παύση στην ομαλοποίηση.

Αλλά ο IMEC δεν έχει χαθεί - απλώς έχει ανασταλεί. Η αναβίωσή του είναι δυνατή και αναγκαία. Αν επανεκκινήσει, θα είναι κάτι περισσότερο από διάδρομος εμπορευμάτων - θα είναι διάδρομος κυριαρχίας, μια διαφανής τάξη θεμελιωμένη στο δίκαιο και όχι στον εξαναγκασμό.

Εδώ μπαίνει το τρίγωνο Ισραήλ–Κύπρος–Ελλάδα. Η Κύπρος δεν είναι στο περιθώριο - είναι άγκυρα στην καρδιά της Μεσογείου, η πύλη απ’ όπου η Ασία περνά στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι πυλώνας του ΝΑΤΟ. Το Ισραήλ είναι δύναμη τεχνολογίας και ασφάλειας. Μαζί, αυτό το τρίγωνο μπορεί να μετατρέψει την Ανατολική Μεσόγειο σε κόμβο ενέργειας, δεδομένων, εμπορίου και μεταφορών - μια εναλλακτική στα δίκτυα που σχεδιάζονται στο Πεκίνο και την Άγκυρα.

Και πάνω απ’ όλα στέκεται η Ινδία. Η Ινδία δεν είναι αξεσουάρ του IMEC - είναι ο άξονας που δίνει νόημα στον διάδρομο. Σε αντίθεση με την Τουρκία, που υποκύπτει σε Μόσχα, Τεχεράνη και Πεκίνο, η Ινδία δεν προσκυνά ένα αντι-δυτικό μπλοκ. Χτίζει στρατηγική αυτονομία: είναι μέλος των BRICS με ανοιχτές πόρτες προς Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες· επενδύει σε λιμάνια του Χαϊφά και ισραηλινή υποδομή· εμβαθύνει τις σχέσεις της με τον Κόλπο· και οδηγεί τον IMEC όχι ως εργαλείο εξάρτησης αλλά ως project εταιρικής σχέσης. Η Ινδία είναι δημοκρατία που καταλαβαίνει ότι η πραγματική δύναμη στηρίζεται στη κυριαρχία, στη διαφανή συνεργασία και στο άνοιγμα αγορών με αμοιβαιότητα, όχι με εξαναγκασμό.