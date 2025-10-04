Με τις πλάτες της Άγκυρας το ψευδοκράτος επιχειρεί πλήρη ταύτιση των κατεχομένων με την Τουρκία. Από τη μία προωθεί την εμπέδωση του ψευδοκράτους ως τουρκικού εδάφους, και από την άλλη, τη διασύνδεση του μέσω αγωγού με την Τουρκία, για μεταφορά του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, ο Ερσίν Τατάρ, εξαπολύει νέα επίθεση, δηλώνοντας ότι οι Ε/κ θέλουν να εξαφανίσουν το «κράτος» τους, όπως αποκαλεί το παράνομο μόρφωμα στα κατεχόμενα.

Μπαίνουν ξανά στο στόχαστρο του ψευδοκράτους οι ενεργειακοί πόροι της Ανατολικής Μεσογείου. Φέρνουν στα κατεχόμενα, τον Σύλλογο Τούρκων Μηχανικών, και επαναφέρουν στο προσκήνιο την πρόταση για διανομή φυσικού αερίου, μέσω Τουρκίας.

«Θα πάρουμε ότι μας αναλογεί»

«Θα λάβουμε αυτό που μας αναλογεί, από πηγές, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μαζί με τη Μητέρα Πατρίδα μας, την Τουρκία. Πιστεύουμε ότι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Ανατολικής Μεσογείου, πρέπει να διανέμεται στον κόσμο, μέσω της Τουρκίας». Είπε η πρόεδρος της ψευδοβουλής Ζία Οζτούρκλερ.

Έκανε μάλιστα λόγο, για κατάρρευση των ενεργειακών έργων, που σχεδιάζουν Κύπρος - Ελλάδα και Ισραήλ.

«Κατάρρευσαν έργα»

«Ειδικοί του κλάδου δηλώνουν ξεκάθαρα ότι, αυτά τα έργα δεν είναι τεχνικά εφαρμόσιμα». Συμπλήρωσε

Η παρουσία του συλλόγου στο ψευδοκράτος, γίνεται ωστόσο με το βλέμμα στραμμένο στην παρουσίαση των κατεχομένων εδαφών της Κύπρου, ως τουρκικά.

Εντάσσεται στο πλαίσιο της 3η Διεθνούς Συνόδους Μηχανικής του Τουρκικού Κόσμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ψευδορκάτος τις επόμενες μέρες, με στόχο τη γεωπολιτική ενοποίηση του τουρκικού κόσμου, μέσω της τεχνολογίας και της μηχανικής.

Νέες προκλήσεις

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι εκπρόσωποι του τουρκικού κόσμου διοργανώνουν εργαστήριο στην «ΤΔΒΚ» που ως το νοτιότερο τουρκικό κράτος, συμμετέχει σε συναντήσεις του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, σε διάφορα επίπεδα και κάνει αισθητή την παρουσία της.

Προανήγγειλε δε, τη συμμετοχή του στη συνάντηση του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στο Μπακού την ερχόμενη Δευτέρα.

Κι ενώ, ο κατοχικός ηγέτες επιδίδεται σε σαφάρι αναβάθμισης του ψευδοκράτους και εμπέδωσής του ως τουρκικό, εξαπολύει νέα πυρά κατά της Λευκωσίας, επιρρίπτοντας της ευθύνες, για την μη διάνοιξη οδοφραγματών και όχι μόνο.

«Θέλουν να μας εξαφανίσουν»

«Θέλουν να εξαφανίσουν το ''κράτος'' μας και να μας ενσωματώσουν. Οι Ελληνοκύπριοι δεν θέλουν συμφωνία στη βάση της ισότητας, γι’ αυτό και καθυστερούν τον ''τουρκοκυπριακό λαό''. Εμείς εγκαταλείψαμε την ομοσπονδία, αλλά όχι τις συνομιλίες». Ανέφερε ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ

Παρουσίασε δε, τις άτυπες πενταμερείς συναντήσεις που έγιναν σε Γενεύη και Νέα Υόρκη, ως δική του πρωτοβουλία.