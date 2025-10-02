Τατάρ κατά Λευκωσίας: «Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ χώρος για την κυριαρχία των Ε/Κ σε αυτά τα εδάφη»

Η στρατιωτική παρέλαση που διοργάνωσε η Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκωσία στάθηκε αφορμή για σφοδρή αντίδραση του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ. Ο ίδιος δήλωσε:

«Το μοναδικό τους όραμα για το μέλλον είναι να υποτάξουν τον τουρκοκυπριακό λαό. Το γεγονός ότι, ενώ μιλούν για ειρήνη, επιδεικνύουν τα νέα τους όπλα εναντίον του λαού μας, είναι η πιο ξεκάθαρη έκφραση αυτής της νοοτροπίας. Δεν υπάρχει χώρος για ελληνοκυπριακή κυριαρχία σε αυτά τα εδάφη».

Η παρέλαση με την παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Θανάση Δαβάκη και του Νικήτα Κακλαμάνη, καθώς και η πτήση ελληνικών F-16, αποτέλεσαν σημείο αιχμηρής κριτικής.

Νοοτροπία «επιβολής»

Στοχεύοντας ευθέως τον Ελληνοκύπριο ηγέτη, ο Τατάρ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Χριστοδουλίδη ως απόδειξη μιας πάγιας τακτικής, ενισχύοντας το αφήγημα περί «αμετάβλητης ελληνοκυπριακής νοοτροπίας»..

«Το μοναδικό τους όραμα για το μέλλον είναι να υποτάξουν τον τουρκοκυπριακό λαό και να μας επιβάλουν με το ζόρι να αποδεχτούμε τους μαξιμαλιστικούς τους στόχους. Η συμμετοχή των ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στις τελετές, το γεγονός ότι από τη μία πλευρά μιλούν για ειρήνη και από την άλλη επιδεικνύουν τα νέα τους όπλα εναντίον του λαού μας, είναι η πιο σαφής έκφραση αυτής της νοοτροπίας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα εκείνοι που κάνουν πως δεν βλέπουν αυτή την πρόθεση. Υπάρχουν εκείνοι που ξεσηκώνονται να πλασάρουν την κυριαρχία των Ελληνοκυπρίων ως λύση στον λαό. Όμως, όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι ο τουρκοκυπριακός λαός δεν παραδίδει ποτέ τη βούλησή του σε κάποιον άλλον».

Το κράτος ως «σύμβολο βούλησης»

Ο Τατάρ επανάφερε την κεντρική του θέση περί «κράτους» ως έκφραση ανεξαρτησίας.

«Το σύμβολο της βούλησης του τουρκοκυπριακού λαού είναι το δικό του κράτος. Αυτό το όραμα υποστηρίζεται με τον πιο σαφή τρόπο από τις δηλώσεις και τις αποφάσεις των ανώτατων αρχών της Τουρκίας. Η χθεσινή ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας δεν αποτελεί μόνο υποστήριξη του οράματός μας, αλλά και την πιο ισχυρή απάντηση στις απειλές των Ελλήνων και των Ελληνοκυπρίων».

Επιμένοντας στη σχέση απόλυτης εξάρτησης από την Τουρκία, ο Τατάρ υπογράμμισε ότι «στην Κύπρο ακόμα γίνεται προπαγάνδα περί ελληνισμού. Απέναντι σε αυτή την προπαγάνδα, ο λαός μας στέκεται όρθιος, πλάτη με πλάτη με την μητέρα πατρίδα Τουρκία».

Ο Τ/Κ ηγέτης υπενθύμισε τις παρεμβάσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ, σημειώνοντας τη σταθερή γραμμή της Τουρκίας υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Το αφήγημα της «διπλής πραγματικότητας»

Κλείνοντας με μήνυμα που ντύνεται με τον μανδύα της «ειρήνης», ο Τατάρ δήλωσε πως

«κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την ύπαρξη δύο κρατών, δύο λαών και δύο δημοκρατιών στην Κύπρο. Αν γίνουν αποδεκτές αυτές οι πραγματικότητες, το νησί μας θα γίνει νησί ειρήνης, γαλήνης και ευημερίας. Ωστόσο, αν η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίσει να εξοπλίζεται, να συνεχίζει την επιθετική πολιτική αποκλεισμού για να διατηρήσει την απομόνωση και δεν εγκαταλείψει τις μονομερείς ενέργειές της, θα γίνει ό,τι είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων του λαού μας. Αυτό είναι το συνταγματικό μας καθήκον» και κατέληξε πως «δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ χώρος για την κυριαρχία των Ελληνοκυπρίων σε αυτά τα εδάφη».