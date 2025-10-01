Αδιαλλαξία και σκληρή γλώσσα χαρακτηρίζουν τις νέες δηλώσεις του Ερσίν Τατάρ, με την Άγκυρα να σφραγίζει τη γραμμή των «δύο κρατών» στο Κυπριακό.

Ο Τ/Κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, επανέλαβε κατηγορηματικά ότι η πολιτική των ‘δύο κρατών’, με την υποστήριξη της Τουρκίας, αποτελεί τη μόνη λύση.

Ο Τατάρ επεσήμανε ότι η πολιτική του αντλεί ισχύ από την ακλόνητη στήριξη της Άγκυρας.

Αναφερόμενος στους αντιπάλους ‘υποψηφίους’ είπε πως «λένε κούφια λόγια», υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος διαθέτει «πολιτική γεμάτη με επιτυχίες».

Στο διάγγελμά του στον ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι πρέπει να αναγνωριστεί η ‘ΤΔΒΚ’, να αρθούν οι περιορισμοί στον ‘Τ/Κ λαό’ και ότι η λύση είναι μία συμφωνία ‘δύο κρατών’. Ο Τατάρ σχολίασε ότι με το μήνυμα αυτό «έχει κλείσει επίσημα η υπόθεση της ομοσπονδίας» και ότι η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας υιοθέτησε ομόφωνα την ίδια γραμμή.

Διεθνείς κινήσεις προβολής

Ο Τατάρ παρουσίασε ως επιτυχίες την είσοδο της ‘ΤΔΒΚ’ ως παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών το 2022, αλλά και τη συμμετοχή σε συνόδους υπό δική της σημαία. Παράλληλα, πρόβαλε τη συνεργασία με την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Όροι συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις

Ο Τατάρ ξεκαθάρισε ότι θα καθίσει σε τραπέζι συνομιλιών «μόνο με το δικαίωμά μου υφιστάμενης κυριαρχίας. Η λύση θα είναι η δημιουργία ‘δύο κρατών’. Επομένως, επειδή οι ‘Ε/Κ’ δεν θα το αποδεχθούν, δεν γίνεται να κάτσω έτσι εύκολα στο τραπέζι. Η πολιτική μου είναι σαφής».

Επίθεση στην ελληνοκυπριακή πλευρά

Ο Τατάρ επιτέθηκε στην ‘Ε/Κ πλευρά’, λέγοντας ότι «η μόνη τους ελπίδα είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν» και ότι η στρατηγική τους είναι να «απομακρύνουν την Τουρκία από εδώ».

Υπενθύμισε ότι «οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ομοσπονδίας δεν απέδωσαν καρπούς για 50 χρόνια».

Ασφάλεια και περιφερειακοί κίνδυνοι

Ο Τατάρ τόνισε ότι ο εξοπλισμός της Κύπρου ανησυχεί και τον ‘Ε/Κ λαό’, αναδεικνύοντας ως ζωτικής σημασίας την παρουσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Προειδοποίησε για την «εργαλειοποίηση της Κύπρου» από μεγάλες δυνάμεις όπως το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, η Αγγλία και η Γαλλία.

Ολοκληρώνοντας, ο Τατάρ κάλεσε τον λαό να κρίνει σωστά στις ‘εκλογές’, σημειώνοντας ότι «μια πολιτική που αντιτίθεται στις απόψεις της Τουρκίας δεν μπορεί να είναι επιτυχής».