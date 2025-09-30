Τα «συγκυβερνώντα» κόμματα θα συζητήσουν αύριο, έναρξη της νέας «κοινοβουλευτικής» περιόδου, την κατάρτιση και έγκριση ψηφίσματος υπερ της λύσης δύο κρατών, δήλωσε ο «αντιπρόεδρος» της «κυβέρνησης» και «υπουργός τουρισμού», πρόεδρος του ΔΚ, Φικρί Ατάογλου.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Ατάογλου σε δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή του «Μπαϊράκ» χαιρέτισε την έκκληση του Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ προς τη «βουλή» να εγκρίνει, όπως και η τουρκική Εθνοσυνέλευση, ψήφισμα που να στηρίζει τη λύση δύο κρατών και είπε πως ως «συγκυβερνώντα» κόμματα που στηρίζουν αυτή την λύση και το όραμα του κ. Τατάρ, θα το συζητήσουν.

Στο μεταξύ, ο Ερσίν Τατάρ σε εκδήλωση του ΚΕΕ με τίτλο «Η δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού: Αλληλεπίδραση» επανέλαβε ότι «το θέμα της ομοσπονδίας έμεινε στο παρελθόν, 5 χρόνια πριν είπαμε ‘πάμε προς το μέλλον, σήμερα πράγματι περπατάμε στο μέλλον».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του "εκλογικού" του επιτελείου, ο κ. Τατάρ επανέλαβε ότι τη θέση για δύο κράτη υπερασπίστηκε και προώθησε στις συναντήσεις που είχε στην Νέα Υόρκη, τόσο με τον ΓΓ όσο και στην τριμερή με τον κ. Γκουτέρες και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Με την ίδια αποφασιστικότητα και την στήριξη της Τουρκίας, πρόσθεσε, θα συνεχίσει τον αγώνα και μετά τις 19 Οκτωβρίου.

Ο κ. Τατάρ είχε σήμερα συνάντηση με τον Μουσταφά Ντεστιτζί, Πρόεδρο του Κόμματος Μεγάλης Ενότητας (BBP), τον Δήμαρχο Σεβάστειας Αντέμ Ουζούν, και την αντιπροσωπεία του BBP. «Η αναγνώριση μας από την Τουρκία αξίζει την αναγνώριση 100 χωρών», ανέφερε προσθέτοντας ότι «το ενδιαφέρον, η εμπλοκή και η συμπόνια της Τουρκίας για αυτόν τον τόπο είναι εντελώς διαφορετικά».

Η ομοσπονδία στην πραγματικότητα σημαίνει «ενωμένη Κύπρος» και φέρει την προϋπόθεση της «μηδενικής στρατιωτικής παρουσίας, μηδενικών εγγυήσεων», συνέχισε λέγοντας ότι η ομοσπονδία είναι ένα πολιτικό τέχνασμα που έχει σχεδιαστεί για να «επαναφέρει την Κύπρο στην περιπέτεια ή στη δεκαετία του 1960, ή ίσως και σε χειρότερα». Ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο, οι Ελληνοκύπριοι προσπαθούν να επιβάλουν την επιρροή και την κυριαρχία τους στη "βόρεια Κύπρο".

Ο Πρόεδρος του Κόμματος Μεγάλης Ενότητας (BBP), Μουσταφά Ντεστιτζί, δήλωσε ότι η αγάπη του κόμματος του για την Κύπρο και τους Τουρκοκύπριους έχει τις ρίζες της στην πίστη, την πεποίθηση και το εθνικό συναίσθημα. Μίλησε για επίγνωσή τους για τις "γενοκτονίες" που διαπράχθηκαν εναντίον των Τουρκοκυπρίων και το «όνειρο των Ελληνοκυπρίων για μια Κύπρο χωρίς Τούρκους».