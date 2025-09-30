Εθνικός στόχος είναι η επανένωση του νησιού και η πλήρης αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής της Τουρκίας από την Κύπρο, είπε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. Σημείωσε ότι η κοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου θα ενισχυθεί και ανέφερε ότι η κοινοβουλευτική διπλωματία μπορεί να είναι αρωγός στις Κυβερνήσεις.

Στην πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό και την Κύπρο, ο κ. Κακλαμάνης είχε συνάντηση το πρωί με την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, στη Λευκωσία, η οποία ανέφερε στις δηλώσεις μετά από την συνάντηση ότι συζήτησαν πολλά θέματα και ιδιαίτερα σύνθετα που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών. Τόνισαν, συνέχισε, την ανάγκη Ελλάδα και Κύπρος να παραμείνουν νησίδες ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. «Ταυτόχρονα επαναβεβαιώσαμε την αξίωσή μας για την άμεση απελευθέρωση των 5 Ε/κ, οι οποίοι κρατούνται παράνομα, υπό συνθήκες ομηρίας, από το κατοχικό καθεστώς» πρόσθεσε. Τον ενημέρωσε, ανέφερε, για τα όσα γνωρίζουν για την υπόθεση.

Αντάλλαξαν επίσης απόψεις, είπε η Πρόεδρος της Βουλής, για τα όσα εκτυλίχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Νέα Υόρκη, στην ΓΣ των ΗΕ, όπως και για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. «Εξέφρασα εκ νέου την βαθιά ευγνωμοσύνη μας για την στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίλυση του Κυπριακού» είπε.

Ενημέρωσε και για τις προετοιμασίες της Βουλής ενόψει της ευρωπαϊκής προεδρίας ενώ ανέλυσαν επίσης ζητήματα ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων και προκλήσεων, ζητήματα επικαιρότητας και συμφώνησαν ότι «σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν μπορεί να διασαλευτούν οι σχέσεις των δύο χωρών».

Η Αννίτα Δημητρίου επεσήμανε ότι ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων θα βρίσκεται αύριο στην παρέλαση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της ΚΔ κι αυτό «εμπεριέχει υψηλούς συμβολισμούς και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα».

Η κ. Δημητρίου είπε ότι ο κ. Κακλαμάνης δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι ένας καταξιωμένος πολιτικός με πολιτική διαδρομή πέραν των 5 ετών σε πολλά αξιώματα, υπογραμμίζοντας ότι ως Ευρωβουλευτής περιλάμβανε ανελλιπώς την Κύπρο στις δράσεις του «και του έχουμε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό».

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ευχαρίστησε την ομόλογό του για την θερμή υποδοχή και τα κολακευτικά γι’ αυτόν λόγια τονίζοντας ότι σε μια εποχή που υπάρχει πολιτική οξύτητα στην Ελλάδα, «το Κυπριακό είναι ένα θέμα στο οποίο υπάρχει ομόθυμη και ομόφωνη υποστήριξη από όλα τα πολιτικά κόμματα της Βουλής των Ελλήνων. Και ακριβώς αυτήν την ομόφωνη και ομόθυμη στήριξη στους κοινούς εθνικούς σκοπούς, θέλω να σας μεταφέρω».



Υπήρχε επί των προκατόχων μας, υπάρχει και επί των ημερών μας, συνέχισε, «και όπως ορθώς υπαινιχθήκατε - εγώ το λέω πιο καθαρά - θα γίνουν ακόμα πιο στενοί οι δεσμοί και η συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοβουλίων σε πολλά επίπεδα. Όχι μόνο στην κοινοβουλευτική διπλωματία, που είπε η Πρόεδρος και φίλη μου, αλλά και στον πολιτισμό, στην παιδεία. Σε προβλήματα που καίνε κι εσάς κι εμάς και είναι γνωστά».

Ο κ. Κακλαμάνης δήλωσε ότι καμιά φορά η κοινοβουλευτική διπλωματία έρχεται αρωγός και επιλύει προβλήματα «που μπορεί οι Κυβερνήσεις να μην μπορούν να επιλύσουν».

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων δήλωσε «πάρα πολύ συγκινημένος και χαρούμενος» που παρευρίσκεται στην 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της ΚΔ, που «συμβολίζει τους αγώνες του κυπριακού ελληνισμού για την ελευθερία του. Αλλά αυτή η ελευθερία για ν’ αποκτήσει νόημα και οι ψυχές των ηρώων που έπεσαν τότε, αλλά κι αργότερα στην εισβολή του Αττίλα, για να βρουν δικαίωση, πρέπει να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Και ο εθνικός στόχος δεν είναι άλλος από την επανένωση του νησιού για όλους τους κατοίκους του».

Αυτό για να γίνει και να είναι βιώσιμο, πρόσθεσε, δεν μπορεί να παραμείνει ούτε ένας Τούρκος στρατιώτης από τα στρατεύματα κατοχής και πρέπει να εξαντληθούν όλες οι ελπίδες για τους αγνοούμενους, 'Ελληνες και Ε/κ. Πρόσθεσε ότι θ’ αναδείξει και στην Ελλάδα το θέμα των 5 Ε/κ που με «αστείες αιτιάσεις» κρατούνται δέσμιοι στα κατεχόμενα.

«Είναι η Κύπρος παράδειγμα προς μίμηση, πώς ένας λαός που ήταν επί χρόνια υπό κατοχή, που πέρασε δύσκολα – όπως κι εμείς – κατόρθωσε όχι μόνο ν’ αναπτυχθεί οικονομικά, αλλά να είναι και πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Κι αυτό το κεκτημένο, όπως παρόμοιο πράγμα ισχύει και για την πατρίδα μου την Ελλάδα, πρέπει να το προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού» είπε ο κ. Κακλαμάνης.

«Δεν θέλω να ξαναπείτε ότι αισθάνεστε ευγνωμοσύνη. Δεν θέλω να το ξαναπείτε αυτό. Μεταξύ αδελφών η λέξη ευγνωμοσύνη είναι περιττή» ανέφερε καταλήγοντας ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Προηγήθηκε η συνάντηση της κ. Δημητρίου και του κ. Κακλαμάνη στο γραφείο της Προέδρου της Βουλής, όπου η κ. Δημητρίου είπε πως η αδελφική σχέση, συνεννόηση και σύμπλευση με την Ελλάδα, αποτελεί το μεγαλύτερο διπλωματικό και πολιτικό πλεονέκτημα για την Κύπρο.

Ο κ. Κακλαμάνης επεσήμανε ότι το πρώτο ταξίδι του εκάστοτε εκλεγμένου Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων γίνεται στην Κύπρο, όχι για τυπικούς, αλλά για πολύ ουσιαστικούς λόγους, σημειώνοντας ότι όταν υπάρχει μια εξαιρετική προσωπική σχέση μεταξύ των δύο Προέδρων, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Σημείωσε ότι εθνικός στόχος είναι η επανένωση του νησιού, η πλήρης αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ.

Η κ. Δημητρίου και ο κ. Κακλαμάνης αντάλλαξαν δώρα ως Πρόεδροι των δύο κοινοβουλίων με τον κ. Κακλαμάνη να προσφέρει στην «φίλη μου Αννίτα» και ένα προσωπικό δώρο, ένα μεταξωτό φουλάρι από το Σουφλί, πολύ καλύτερο – όπως είπε – από διάφορα άλλα πολύ πιο ακριβά.



Πηγή: ΚΥΠΕ