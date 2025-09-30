Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός πως για πρώτη φορά έπειτα από 8 χρόνια καταγράφεται κάποια κινητικότητα στο Κυπριακό, ανέφερε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, κατά την προσφώνησή του στην ειδική συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, στη Λευκωσία.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Νικήτα Κακλαμάνη στην Κύπρο ως Προέδρου του ελληνικού κοινοβουλίου «ενέχει υψηλούς συμβολισμούς, αλλά αποτελεί και πράξη θεμελιώδους πολιτικής σημασίας», επειδή «καταδεικνύει τους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδος και Κύπρου και διατρανώνει τη βούληση των δύο κρατών μας να διατηρήσουν το κοινό μέτωπο Αθηνών-Λευκωσίας αδιάσπαστο και αρραγές».

Η κ. Δημητρίου σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «οι άρρηκτοι αδελφικοί δεσμοί, η σύμπνοια και η συμπόρευση Ελλάδας και Κύπρου αντανακλώνται στη διαχρονικά άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοβουλίων μας, με ορόσημο στη συνεργασία αυτή την έκδοση του ’Φακέλου της Κύπρου’, ενός εξόχως δύσκολου εγχειρήματος, που συμβάλλει καθοριστικά στον στόχο της εθνικής αυτογνωσίας».

Ακόμη, διαβεβαίωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα συνεχίσει να εργάζεται για την περαιτέρω ενδυνάμωση και διεύρυνση της συνεργασίας με τη Βουλή των Ελλήνων σε όλα τα επίπεδα.

Στην προσφώνησή του, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν καταστήσει σαφές ότι λύση του Κυπριακού δεν νοείται χωρίς την πλήρη απόσυρση των παράνομων κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την απαλλαγή της Κύπρου από αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων και δικαιωμάτων επέμβασης τρίτων στις κυπριακές υποθέσεις».

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «αποτελεί θετική εξέλιξη ότι για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια καταγράφεται κάποια κινητικότητα στο Κυπριακό, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι, παρά το κλίμα οξύτητας στο ελληνικό Κοινοβούλιο, η Κύπρος είναι ένα από τα ελάχιστα θέματα που ενώνει τις πολιτικές παρατάξεις στο ελληνικό Κοινοβούλιο.



