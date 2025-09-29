Μετά τις 19 Οκτωβρίου κανείς δεν θα μπορεί να αγνοήσει τον τ/κ «λαό», ούτε να προσποιηθεί ότι δεν υπάρχει, ανέφερε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, λέγοντας πως εάν συνεχίσει (ο Ερσίν Τατάρ) να λέει ότι δεν θα διαπραγματευτεί, η ύπαρξη των Τ/κ θα ξεχαστεί.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο πρόεδρος του ΡΤΚ και υποψήφιος στις «προεδρικές εκλογές» σε προεκλογική συγκέντρωση στην κατεχόμενη Ζώδια είπε ότι «κανείς δεν θα μπορέσει να εμποδίσει αυτόν τον λαό να ενταχθεί στη διεθνή κοινότητα».

«Αν αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας που έχουν περάσει 5 χρόνια χωρίς διαπραγματεύσεις, αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι», πρόσθεσε και ρώτησε: «Ενώ ο κ. Τατάρ λέει, "Δεν πίνω καφέ, δεν τρώω φαγητό", έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών που γεννιούνται από μικτούς γάμους εδώ και 5 χρόνια;» Δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος σε κανένα θέμα, απάντησε ο ίδιος.

«Ο κ. Τατάρ μπορεί να μην ενδιαφέρεται, αλλά εμένα με νοιάζει. Δεν θα αφήσουμε τον Χριστοδουλίδη να καταπατήσει τα δικαιώματα αυτών των παιδιών».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συνέχισε, έχει συνάψει συμφωνίες με πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. «Αυτό το νησί δεν μπορεί να μετατραπεί σε πυριτιδαποθήκη χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού. Εμείς είμαστε αυτοί που διεκδικούμε κυριαρχικά δικαιώματα. Ο κ. Τατάρ απλώς καθόταν και παρακολουθούσε. Μίλησε μόνο στην πλατεία Σεραγιο. Αυτό το νησί είναι και δικό μας. Είμαστε ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους. κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Δεν θα παραχωρήσουμε την Πάφο ή τη Λεμεσό. Έχουμε δικαιώματα παντού».

Ο κ. Τατάρ, συνέχισε, σπατάλησε 5 χρόνια σε κάθε τομέα. «Ετοιμαστείτε, από τις 20 Οκτωβρίου, η προεδρία θα αναλάβει με σοβαρότητα. Δεν θα υπάρχει επιπολαιότητα. Θα υπάρχει σοβαρότητα». Υποσχόμαστε να εργαζόμαστε μέρα νύχτα για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο λαός, τα παιδιά του, οι νέοι του, οι αθλητές του, οι άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου, του πολιτισμού, της τέχνης και της επιστήμης, θα συνδεθούν με τον κόσμο», ανέφερε ο κ. Ερχιουρμάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ