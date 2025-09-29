Το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» στα κατεχόμενα αποφάσισε την απόσυρση ενός βίντεο κλιπ του «υπουργείου υγείας» με το σλόγκαν «Atak Diplomasi» (επιθετική διπλωματία), κρίνοντας ότι παραβιάζει την «εκλογική νομοθεσία».

Σύμφωνα με τη «Γιενί Ντουζέν», η απόφαση του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου» βασίστηκε στο σκεπτικό ότι η προβολή του συγκεκριμένου υλικού κατά την «προεκλογική» περίοδο συνιστά παραβίαση των διατάξεων του «νόμου περί εκλογών και δημοψηφισμάτων». Συγκεκριμένα, το «συμβούλιο» έκρινε ότι το βίντεο παραβιάζει την αρχή της ουδετερότητας του κράτους και την απαγόρευση προβολής υπέρ οποιουδήποτε υποψηφίου.

Το «συμβούλιο» αποφάσισε ομόφωνα να διαβιβάσει την απόφασή του στην «αρχή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών» για την άμεση εφαρμογή της απαγόρευσης.



Πηγή: ΚΥΠΕ