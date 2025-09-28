Το νορβηγικής σημαίας πλοίο "Ramform Hyperion" πραγματοποιεί, σύμφωνα με το «υπουργείο εξωτερικών» μη «εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες» στην υφαλοκρηπίδα νότια της Κύπρου, «σε υφαλοκρηπίδα που έχει ίσα δικαιώματα και η τδβκ» - όπως αναφέρεται το ψευδοκράτος - σε συνεργασία με την Τουρκική Πετρελαϊκή Εταιρεία (ΤΡΑΟ).

Στην ανακοίνωση του «υπουργείου εξωτερικών» αναφέρεται ότι, το πλοίο εκτελεί εργασίες χωρίς την «άδεια» από το ψευδοκράτος και εκφράζει την αντίδρασή του σε NAVTEX που εξέδωσε για τις εργασίες η Κυπριακή Δημοκρατία.

Αναφέρει ότι το πλοίο θα πρέπει να αποχωρήσει από την περιοχή και ότι, κάθε πλοίο που θα διενεργεί εργασίες στην περιοχή πρέπει να έχει άδεια από τις κατοχικές αρχές. Λέει ότι, οι εργασίες γίνονται μόνο από την «ε/κ πλευρά» χωρίς «να σέβεται την ισότητα των Τ/κ».

Προβάλει τέλος τον ισχυρισμό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «αντί να επιδείξει σημεία συνεργασίας παρατείνει την ένταση στο νησί και στην ανατολική Μεσόγειο».

Πηγή: ΚΥΠΕ