Η ενημέρωση για το Κυπριακό και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν μέσα από την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ήταν μεταξύ των θεματών στα οποία δόθηκε έμφαση στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Ολοκληρώνοντας τις επαφές, στα πλαίσια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ΗΕ, ο κ. Κόμπος μίλησε για εβδομάδα πυκνών επαφών, όπου είχε 50 συναντήσεις με ομολόγους του, στα πλαίσια τριμερών σχημάτων και της πολυμέρειας, με σκοπό «την ανάδειξη των ζητημάτων τα οποία αφορούν και επηρεάζουν άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία και τα συμφέροντά της».

Ειδικότερα έμφαση, δήλωσε, δόθηκε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση ως προς το εθνικό θέμα, με έμφαση να δίδεται στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας καθώς επίσης και της ηπείρου της Αφρικής. «Ταυτόχρονα εστιάσαμε στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν μέσα από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με σκοπό να αναδειχθεί ακριβώς ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η προεδρεύουσα χώρα ως γέφυρα μεταξύ χωρών εκτός ΕΕ και της ίδιας της ΕΕ» είπε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι δόθηκε σημασία στην ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν το Συμβούλιο της Ευρώπης, επαφές με χώρες με τις οποίες η Κύπρός έχει συμφέροντα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του περιουσιακού ζητήματος και του ζητήματος των αγνοουμένων.

Ο ΥΠΕΞ ανέφερε ότι μεγάλο μέρος των επαφών αυτών είχε να κάνει με συναντήσεις με χώρες του Κόλπου, του αραβικού κόσμου και της ευρύτερης περιοχής. «Τα συμφέροντα μας είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά και συγκλίνοντα. Σκοπός και στόχος είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποσκοπεί στο να υπάρξει η μετεξέλιξη αυτών των συμφερόντων σε υλοποιήσιμα δεδομένα τα οποία να μπορεί να είναι προς όφελος του λαού μας και των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας» είπε.

Σημείωσε ιδιαίτερα τη σημασία που είχαν δύο συγκεκριμένες συναντήσεις στη Νέα Υόρκη. Όσον αφορά τη συνάντηση με τον Ινδό Υπουργό Εξωτερικών, που, όπως ανέφερε «εκπροσωπεί μια χώρα με τεράστια δυναμική και τεράστια προοπτική» ο κ. Κόμπος δήλωσε ότι οι σχέσεις είναι εξαιρετικά στενές «και βλέπουμε να υπάρχουν συνέργειες οι οποίες μπορεί να έχουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον».

Είπε ακόμη ότι ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη συμφωνία που υπεγράφη με τη Σαουδική Αραβία, «μια συμφωνία γενικής συνεργασίας η οποία μπορεί πλέον θεσμικά να δημιουργήσει εκείνο το πλαίσιο ώστε να μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για υλοποίηση επενδύσεων και ζητημάτων τα οποία άπτονται της εμπορικής πολιτικής».

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει την πολυτέλεια να επιλέξει μεταξύ της κινητικότητας ή της αδράνειας, ανέφερε ο κ. Κόμπος λέγοντας ότι έχουμε καθήκον και ευθύνη να προβάλλουμε τη χώρα και τα συμφέροντά της με ενεργή διπλωματία μέσω επαφών και μέσω της ανάδειξης «όλων αυτών τα οποία μας κάνουν περήφανους».