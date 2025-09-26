Με την Αναπληρώτρια ΓΓ του ΟΗΕ, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο και τον Υπουργό Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν, Τσεϊχούν Μπαϊράμοφ συναντήθηκε στην Νέα Υόρκη ο «υπεξ», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η συνάντηση με την κ. Ντι Κάρλο έγινε στην έδρα του ΟΗΕ και ο κ. Ερτουγρούλογλου μετέφερε τη θέση της τ/κ πλευράς, την οποία - όπως προστίθεται - κατέγραψε η αξιωματούχος των ΗΕ.

Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Αζερμπαϊτζάν στον ΟΗΕ, και συζήτησαν περιφερειακά ζητήματα και τις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν - ψευδοκράτους. Ο κ. Ερτουγρούλογλου ενημέρωσε και για το Κυπριακό.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν ο «υφυπουργός εξωτερικών», Μουσταφά Λακατάμιαλι, ο «εκπρόσωπος του ψευδοκράτους» στην Νέα Υόρκη, Μουράτ Σοϊσάλ και η σύμβουλος Σελέν Σουχεϊλά Κιουτσιούκ.

