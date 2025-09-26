Στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι του Σίγμα φιλοξενήθηκε ο πρώην διαπραγματευτής του Κυπριακού, Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος τοποθετήθηκε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τη στάση των ΗΠΑ και τις εξελίξεις στον ΟΗΕ.

Ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπάθησε να διατηρήσει ένα κλίμα «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, ωστόσο «υπάρχουν όρια» και χρειάζεται σαφής οριοθέτηση από την πλευρά της Ελλάδας για να αποφευχθούν κίνδυνοι. Τόνισε ότι η Άγκυρα «τεστάρει τα νερά» ως προς το μέχρι πού μπορεί να φτάσει.

Σχολιάζοντας τη συνάντηση Τραμπ–Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, ο πρώην διαπραγματευτής είπε πως οι ΗΠΑ θεωρούν την Τουρκία στρατηγικό σύμμαχο στην περιοχή, ενώ ο Ερντογάν προσέρχεται με «πακέτο προσφορών» για να κερδίσει εύνοια, όπως οι αγορές Boeing και οι συζητήσεις για τα F-35. «Ο Τραμπ τα πηγαίνει καλά με αυταρχικούς ηγέτες», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η γεωπολιτική βαρύτητα της Τουρκίας υπερτερεί της Ελλάδας και της Κύπρου.

Για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τη χαρακτήρισε «καρικατούρα», καθώς οι περισσότερες παρεμβάσεις αφορούσαν εσωτερική κατανάλωση. Την ίδια στιγμή, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός. Όπως είπε, η Ειρηνευτική Δύναμη στην Κύπρο κινδυνεύει να μετατραπεί σε απλή δύναμη παρατηρητών λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό, γεγονός που θα είχε «τραγικές συνέπειες» για τη σταθερότητα στη γραμμή αντιπαράθεσης.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο κ. Μαυρογιάννης εκτίμησε ότι δεν αναμένονται ουσιαστικές εξελίξεις πριν από τις παράνομες «εκλογές» στα κατεχόμενα. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει προοπτική για νέα πενταμερή συνάντηση μέχρι το τέλος του έτους, ανάλογα με τις πολιτικές ισορροπίες στην Άγκυρα και τη στάση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



