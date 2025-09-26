Την 1η Οκτωβρίου θα συνεχισθεί η διαδικασία στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου για τους 5 Ελληνοκύπριους που συνεχίζουν να κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα και αντιμετωπίζουν τις "κατηγορίες" της παραβίασης ιδιωτικής περιουσίας και διατάραξης κοινής ησυχίας, ενώ οι δύο από αυτούς αντιμετωπίζουν επιπλέον την «κατηγορία» της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο «εισαγγελέας» ανακοίνωσε σήμερα ότι θα καλέσει πέντε μάρτυρες δίδοντας μόνο τα ονόματα των τεσσάρων: Χασάν Ιντζέ (πρώην Πρόεδρος του τ/κ εμπορικού επιμελητηρίου), Μπουρτσίν Ντοβέτς, Τιμουτσίν Απαϊντίν («αστυνομικός») και Αχμέτ Νογιάν.

Κατά τη σημερινή διαδικασία δεν υπήρξε ακρόαση μάρτυρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ