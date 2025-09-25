Η Χαρίτα Μάντολες «είναι μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του κυπριακού αγώνα για τους αγνοουμένους μας. Αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα της επίλυσης του ζητήματος των αγνοουμένων και αντιπροσωπεύει τον πόνο, την ελπίδα και τη δύναμη ενός ολόκληρου λαού», είπε η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, κατά την ψεσινή παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου του μεταφρασμένου μυθιστορήματος «Ως αληθώς. Η ζωή της Χαρίτας Μάντολες» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου.

Στην ομιλία της η Υφυπουργός Πολιτισμού, ανέφερε ότι, αυτή η έκδοση ανοίγει μια πόρτα στην παγκόσμια κοινότητα, προσφέροντας την ευκαιρία να γνωρίσουν όλοι τη σύγχρονη τραγική ιστορία του τόπου μας, φωτίζοντας την αφοσίωση και τον αγώνα των οικογενειών των αγνοουμένων.

«Η φωνή της Χαρίτας Μάντολες ταξιδεύει και μεταφέρει το μήνυμα της πίστης στον αγώνα για την αλήθεια και την δικαιοσύνη» πρόσθεσε.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη Χαρίτα Μάντολες λέγοντας ότι «είναι η κάθε σύζυγος, μάνα και αδελφή, η οποία αντλεί δύναμη από τον αγώνα της για να στηρίξει την οικογένειά της».

Το βιβλίο της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου συνδυάζει την προσωπική μαρτυρία με τη λογοτεχνική αφήγηση, συνέχισε η κ. Κασσιανίδου, λέγοντας παράλληλα ότι μέσα από τον τρόπο που καταγράφει αυτή την συγκλονιστική ιστορία, αναδεικνύει τον πόνο και την οδύνη που προκάλεσε η βαρβαρότητα των κατακτητών, καθώς των αγώνα των οικογενειών των αγνοουμένων για τον εντοπισμό των αγαπημένων τους προσώπων, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Το βιβλίο αυτό, από τις εκδόσεις Νεφέλη το 2014, μαζί και με το πιο πρόσφατο βιβλίο της κυρίας Περικλέους-Παπαδοπούλου «Και πολλά επικράνθη» από τις εκδόσεις Νεφέλη το 2024, που καταγράφει την ιστορία της Ελένης Φωκά, «συνιστούν ένα λογοτεχνικό δίπτυχο μνήμης και αντίστασης, με πρωταγωνίστριες γυναίκες που ενσαρκώνουν τόσο την αξιοπρέπεια, τη θυσία και τον αγώνα για ελευθερία και επιστροφή, αλλά και την άρνηση της λήθης», τόνισε η Υφυπουργός.

Εξέφρασε ακόμα τη στήριξή του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού σε εκδοτικές δραστηριότητες με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της λογοτεχνίας, λέγοντας ότι στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιχορήγησης Μεταφράσεων Έργων Κυπρίων Λογοτεχνών από την Ελληνική σε Ξένες Γλώσσες» επιχορηγήθηκε η μετάφραση του εν λόγω έργου στα αγγλικά, αποσκοπώντας στην προβολή και στη διάδοση της κυπριακής λογοτεχνίας στο εξωτερικό και στην ενίσχυση της κινητικότητας του κυπριακού λογοτεχνικού βιβλίου και των Κυπρίων λογοτεχνών στον διεθνή χώρο.

Απευθυνόμενη τέλος στην συγγραφέα η Υφυπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες της για τον αγώνα που επιτελεί και εξέφρασε την ευχή όπως «η φωνή σας μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου να αγγίξει πολλές καρδιές, να συγκλονίσει και να ευαισθητοποιήσει και ταυτόχρονα να υπενθυμίσει την διεθνή κοινότητα ότι η Κύπρος εξακολουθεί να είναι ημικατεχόμενη και ότι το δράμα και τραύμα των Κύπριων αγνοουμένων 51 χρόνια μετά είναι ακόμα εδώ».