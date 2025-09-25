Ανακοίνωση εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας ΣΑΠΕΛ, Σταύρος Σταύρου – ΣΥΡΟΣ για

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Στρατηγός Γ. Γρίβας – ΔΙΓΕΝΗΣ, φιλοδοξούσε, στον Χώρο του Κρησφυγέτου του, να φιλοτεχνηθεί το ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ» πανομοιότυπο με το γνωστό Μνημείο των Αθηνών. Να πλαισιώνεται με μαρμάρινες στήλες και χαραγμένα, με χρυσά γράμματα, τα ονόματα όλων όσων προσέφεραν τη ζωή τους ή/και σημαντικές Υπηρεσίες στην Πατρίδα, σε όλους τους Τομείς και καθόλο το μήκος της Ιστορίας μας. Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ πρέπει, δίκαια, να τύχει της αρμόζουσας προβολής. Όλες οι πτυχές του και η βιβλιογραφία του, να περιληφθούν σε ειδικό Μουσείο.

Σε χαμηλά κτίρια, Ελληνικού ρυθμού, να στεγασθούν Μουσεία, Πινακοθήκες, Βιβλιοθήκες, Συνεδριακά Κέντρα και Συγκρότημα Μουσικών και Θεατρικών Εκδηλώσεων.

Επάξια προβολή να δοθεί εις τους εξ Ελλάδος αγωνισθέντες και πεσόντες αδελφούς μας στην Κύπρο και των Ελλήνων της Κύπρου αντίστοιχα στους Πολέμους στην Ελλάδα.

Όλα τα Τμήματα της Πολυδιάστατης εσωτερικής Οργάνωσης τού Μνημείου να προβληθούν, όχι μόνο με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, αλλά και προσιτά σε μαρμάρινες στήλες.

Σε ειδική αίθουσα να προβληθούν, πανομοιότυπα των πραγματικών, Κρησφύγετα, Λημέρια Ανταρτικών Ομάδων της ΕΟΚΑ, Αιματοβαμένα Πεδία Μαχών και Αίθουσες Τιμών.

Η Συμβολή της Εκκλησίας υπήρξε Πολυσχιδής και επιβάλλεται να προβληθεί επάξια με τα ονόματα των Αγωνιστών Ιερέων.

Οι σκαπανείς του Πνεύματος, των Γραμμάτων και Τεχνών , των Επιστημών και της Ευποιίας, που με θυσίες διέσωσαν την Ελληνικότητα της Κύπρου, να τιμηθούν ονομαστικά και με τα έργα τους.

Η διάλεκτός μας είναι η εγγύτερη προς την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και πρέπει να τη διασώσουμε με Κρατική Μέριμνα. Πρέπει να έχει τη δική της θέση στο Μνημείο με Ονόματα διακεκριμένων Υπηρετών της.

Οι ομογενείς, είναι πολύ σκόπιμο να αποκτήσουν σημαντική θέση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου. Κάθε Τμήμα του Απόδημου Ελληνισμού θα έχει τη δική του θέση, με την Ιστορία του, τις Ρίζες του, την προσφορά του και τον γλυκό «Νόστο» τους.

Ο Αρχηγός ΔΙΓΕΝΗΣ δεν υπέδειξε ποτέ επιθυμία μεταθανάτιων Τιμών στο Πρόσωπό του. Είναι γνωστή η Διαταγή του στον υπογράφοντα από τον Φεβρουάριο του 1959, για την απόκρυψη των Αυθεντικών Ιερών όπλων των Ανταρτών, για το Μουσείο του Αγώνα. Ενέργεια που έγινε μεν αντιληπτή από τις Αρχές, αλλά κατέληξε ευνοϊκά.

Τα Έθιμα και η βαθειά καλλιέργειά και διάσωσή τους, να προβληθούν καθώς και οι εμπνευσμένοι «Δάσκαλοι» που τα διέσωσαν και μέσω αυτών, συνέβαλαν στην Εθνική Κληρονομιά.

Να τιμηθούν, ονομαστικά, όλοι, Ζώντες και Τεθνεόντες, και να απονεμηθούν Ηθικές Αμοιβές, ανάλογες με τις πραγματικές υπηρεσίες εκάστου.

Όλες οι Πόλεις και Κοινότητες, ορφανές στο Κατεχόμενο Τμήμα, να έχουν, έκαστη, τη δική τους αποκλειστική θέση στο Μουσείο, με όλα

όσα πρέπει να διασωθούν και να γίνουν κτήμα των Γενεών και ειδικότερα όσων συνδέονται άμεσα με αυτά.

Η γενική Καταστροφή του 1974 πρέπει να αποτυπωθεί και ονομαστικά. Οι Πεσόντες καθώς και οι Αγνοούμενοι, να τιμούνται στους αιώνες.

Η εικόνα του οικίσκου και του Ιστορικού Κρησφυγέτου να επανέλθουν όπως ήταν την ημέρα του θανάτου του ΔΙΓΕΝΗ. Μέγα Λάθος η καταστροφή του αυθεντικού περιβάλλοντος.

Το πλοιάριο «ΣΕΙΡΙΝ» να μεταστεγασθεί νοτιότερα και να προστατευθεί με σύγχρονα μέσα.

Επιθυμία και Εντολή του Αρχηγού ήταν να ανεγερθεί μικρός Ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο, Προστάτη του Πεζικού και του Ελληνικού Στρατού γενικά.

Το «Μνημείο του Αγνώστου» πρέπει να προάγει την Ιερότητα της Ιστορικής Πορείας μας στο Παρελθόν, στο Παρόν και το Μέλλον του Ελληνισμού στην Κύπρο.

Τα Διδάγματα, δεμένα άρρηκτα με το πάντοτε ανοικτό Εθνικό μας Ζήτημα, θα ενισχύουν την Ασφάλεια και την Ποιότητα στις Εθνικές μας Διεκδικήσεις.

ΑΥΤΑ και Μόνο ΑΥΤΑ πρέπει να γίνουν στον Ιερό Χώρο του Τρισένδοξου Αρχηγείου της ΕΟΚΑ.

Κάθε άλλη «Εμπορική Εκμετάλλευση» και επέμβαση θα είναι ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ και μήνυμα Υποταγής.