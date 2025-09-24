Από το πρωί της 20ης Οκτωβρίου θα ακολουθήσει μια «επιθετική διπλωματία για τον τουρκοκυπριακό λαό σε κάθε τομέα», δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, σε ομιλία σε εκδήλωση, ενόψει των "προεδρικών εκλογών" που έγινε χθες βράδυ στο κλειστό αθλητικό κέντρο "Ατατούρκ" στην κατεχόμενη Λευκωσία, με σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα της επίθεσης. Όραμα: Επιθετική διπλωματία».

Ο κ. Τατάρ μίλησε, ακόμα, για δεύτερο στάδιο στο άνοιγμα του Βαρωσιού. «Στη νέα περίοδο, θα ξεκινήσουμε τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του ανοίγματος των Βαρωσίων», ανέφερε.

Για τον σκοπό αυτό, είπε, θα αναπτυχθεί ένα νέο "σχέδιο χωροταξίας" για τα Βαρώσια, το οποίο θα αντικατοπτρίζει "τις τρέχουσες προσεγγίσεις πολεοδομικού σχεδιασμού και θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ήδη ολοκληρωμένων μελετών απογραφής, καθώς και την ενσωμάτωσή τους στην κατεχόμενη Αμμόχωστο χωρίς να θίγονται οι κάτοχοι νόμιμων δικαιωμάτων". Πρόσθεσε ότι θα παρακολουθούν στενά αυτή τη διαδικασία.

Ο κ. Τατάρ είπε πως «η μετάβαση από τις διαπραγματεύσεις στη διπλωματία σημαίνει το τέλος της εποχής μιας αποτυχημένης ομοσπονδίας που διήρκεσε πάνω από μισό αιώνα. Αυτό το βήμα θα μεταφέρει τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού στον κόσμο και θα ανοίξει την πόρτα σε ένα νέο μέλλον», ανέφερε.

Σε ομιλία του μπροστά από μια ψηφιακή γιγαντοοθόνη με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών μέσων, ο Τατάρ εξήγησε ότι η «επιθετική διπλωματία» είναι, πάνω απ' όλα, μια προσέγγιση που λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη θέληση του τουρκοκυπριακού «λαού".

"Αντιπροσωπεύει ένα όραμα που σφυρηλατεί τη δική του πορεία, χωρίς περιορισμούς από τα απαγορευμένα όρια που θέτουν άλλοι, και θέτει τα στρατηγικά του συμφέροντα στην πρώτη γραμμή. Αντιπροσωπεύει μια θαρραλέα στάση που πολλαπλασιάζει τις συμμαχίες μας και μεταμορφώνει τις παγκόσμιες και περιφερειακές ευκαιρίες προς όφελος του λαού μας», ανέφερε.

Αυτό το όραμα δεν είναι απλώς μια αναζήτηση διεθνούς αναγνώρισης, πρόσθεσε. «Η άρση της απομόνωσης και των εμπάργκο που επιβάλλονται από την ελληνοκυπριακή διοίκηση μέσω των πολιτικών αποκλεισμού της θα φέρει απτά οφέλη στον λαό μας», συνέχισε.

Ο Τ/κ ηγέτης είπε πως από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο μοναδικός του στόχος ήταν να ενεργεί με το σύνθημα «ένα στερεό κράτος, ένα σεβαστό μέλλον".

Καθ' όλη αυτή την περίοδο, πρόσθεσε, η Δημοκρατία της Τουρκίας έχει σταθεί δίπλα τους σε κάθε τομέα, "με την υλική και ηθική της υποστήριξη».

Η διπλωματία που έχει αναλάβει ως ηγέτης της τ/κ κοινότητας, συνέχισε, δεν αφορά απλώς μια διαδικασία διαπραγματεύσεων με την ε/κ πλευρά, αλλά στοχεύει στην αλλαγή του τρέχοντος στάτους κβο, το οποίο, όπως είπε, είναι ξεπερασμένο και ωφελεί μόνο την ε/κ πλευρά.

Υποστήριξε πως οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καταλήξει επειδή οι Ελληνοκύπριοι "είναι απρόθυμοι να μοιραστούν την εξουσία, τον πλούτο και την ισότιμη ζωή από κάθε άποψη με τους Τουρκοκύπριους".

"Παρά τις πολυάριθμες παραχωρήσεις, πιο πρόσφατα στο Κραν Μοντάνα το 2017, αυτές οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν επίσης λόγω της επιμονής της ελληνοκυπριακής πλευράς σε μηδέν στρατό, μηδέν εγγυήσεις", όπως είπε.

«Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, πιστεύοντας ότι ‘αυτό θα είναι το τέλος’, και ο λαός μας έχει καταδικαστεί να ζει υπό απομόνωση και εμπάργκο, για τα οποία ευθύνεται η ελληνοκυπριακή πλευρά μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου. Αυτό το σιωπηλό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας συνεχίζεται μέχρι σήμερα», ισχυρίστηκε ο Τατάρ.

Ανέφερε πως η τ/κ πλευρά "έχει δείξει με μεγάλη αυτοπεποίθηση, ότι είναι έτοιμη και ανοιχτή σε συνεργασία και ειλικρινής σε διάλογο μεταξύ δύο κρατών, με βάση την κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς". Σε αυτή την διαδικασία, συνέχισε, η τ/κ πλευρά "δεν ήταν αυτή που απέφευγε τον διάλογο, την επαφή και τις συναντήσεις".

Ο κ. Τατάρ ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο για την έκκλησή του για αναγνώριση της "τδβκ" στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στη διάρκεια της θητείας του, είπε, σε κάθε πλατφόρμα έδωσε το μήνυμα ότι μια διαρκής λύση είναι δυνατή "μόνο μέσω της αναγνώρισης των εγγενών δικαιωμάτων των Τ/κ" και πως είναι απαραίτητο ένα ισότιμο καθεστώς μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναφέρθηκε επίσης σε σχέδια που υπάρχουν για το τι θα κάνουν σε μια δεύτερη "θητεία" του στους τομείς των μεταφορών, της υγείας, της εκπαίδευσης, της ενέργειας, της τεχνολογίας, της οικονομίας, του τουρισμού, της γεωργίας, της τέχνης και του πολιτισμού.

Είπε ότι έως τώρα στο εσώτερο υλοποίησαν πολλά έργα που τα είχαν ανάγκη κι αναφέρθηκε στο νέο «προεδρικό» συγκρότημα και την έκθεση TEKNOFEST που έγινε στα κατεχόμενα φέτος, αλλά και στις οπτικές ίνες που θα εγκατασταθούν.

Μίλησε ακόμη για το νέο νοσοκομείο Λευκωσίας, βελτίωση των υποδομών μεταφορών με την κατασκευή και επιδιόρθωση δρόμων και άλλα.

Στην εκδήλωση παρευρεθήκαν οι Πρόεδροι των τριών «συγκυβερνώντων» κομμάτων, ο «πρόεδρος της βουλής», «υπουργοί» και «βουλευτές», μέλη κομματικών οργανώσεων των ΚΕΕ, ΔΚ και ΚΑ.

