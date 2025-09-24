Σύμφωνα με ανάλυση του δημοσιογράφου Paul Iddon στο Forbes (20/9/2025), η Κύπρος προχώρησε διακριτικά, «κάτω από το πέπλο της νύχτας», στην παραλαβή των ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων Barak MX, μια από τις πιο σημαντικές αγορές της από την κρίση των S-300 το 1997. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει προειδοποιήσεις από την Τουρκία, η οποία κάνει λόγο για «επικίνδυνες συνέπειες» στην ήδη διαιρεμένη νήσο, όπου διατηρεί περίπου 35.000 στρατιώτες.

Αναλυτές και Τούρκοι αξιωματούχοι συγκρίνουν την υπόθεση με την ένταση του 1997-1998, όταν η Άγκυρα είχε απειλήσει με στρατιωτική δράση για τους S-300, οι οποίοι τελικά μεταφέρθηκαν στην Κρήτη. Ωστόσο, όπως σημειώνει το Forbes, η περίπτωση του Barak MX διαφέρει: οι πύραυλοι βρίσκονται ήδη στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθιστώντας πολύ δύσκολη μια νέα κρίση αντίστοιχης έντασης.

Το σύστημα Barak MX έχει ακτίνα δράσης 150 χιλιομέτρων, με δυνατότητα αναχαίτισης απειλών που κυμαίνονται από drones έως βαλλιστικούς πυραύλους, προσφέροντας σαφώς μεγαλύτερες δυνατότητες από τα παλαιότερα ρωσικά Tor και Buk που διαθέτει η Κύπρος. Παράλληλα, και η Ελλάδα έχει δείξει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο σύστημα, με στόχο την αντικατάσταση των S-300 και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με το Ισραήλ, ενώ η Σλοβακία ήδη προχωρά σε ανάλογες αγορές.



Την ίδια στιγμή, η Τουρκία επενδύει στο δικό της πρόγραμμα εθνικής αεράμυνας, το «Steel Dome», με το σύστημα Siper, εντείνοντας τον ανταγωνισμό στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανάλυση του Forbes καταλήγει ότι, παρά την ένταση, η νέα κυπριακή προμήθεια δεν πρόκειται να ανατρέψει τη στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή ούτε να προκαλέσει μια νέα κρίση αντίστοιχη με εκείνη των S-300 στα τέλη της δεκαετίας του ’90.