Σάλο έχει προκαλέσει ανάρτηση του Yair Netanyahu, γιου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, στον λογαριασμό του στο , με νέες σκληρές κατηγορίες κατά της Τουρκίας.

Ο Yair Netanyahu κατηγόρησε την Άγκυρα ότι έχει διαπράξει «γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων και Αρμενίων χριστιανών της Ανατολίας» και ότι σήμερα «διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, καταλαμβάνοντας τις περιοχές τους». Παράλληλα, υπενθύμισε την τουρκική κατοχή στη βόρεια Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία «χριστιανικό κράτος-μέλος της ΕΕ».



Σε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, ο γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού υποστήριξε ότι «οι Τούρκοι έχουν κεντροασιατική καταγωγή, ενώ οι αυθεντικοί κάτοικοι της Ανατολίας και της Κωνσταντινούπολης ήταν Έλληνες χριστιανοί, πριν υποστούν γενοκτονία».

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με το μήνυμα: «Λευτεριά στο Κουρδιστάν!»



