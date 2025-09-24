Ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» στα κατεχόμενα είναι προγραμματισμένο να εμφανιστούν εκ νέου στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης οι πέντε Ελληνοκύπριοι που κρατούνται παράνομα από τις 19 Ιουλίου. Στη σημερινή «δικάσιμο» αναμένεται να καταθέσουν δύο μάρτυρες υπεράσπισης.

Οι πέντε αντιμετωπίζουν την «κατηγορία» της «παραβίασης στρατιωτικής περιοχής». Επίσης ο ένας αντιμετωπίζει την «κατηγορία» της «παράνομης εισόδου» στο ψευδοκράτος και οι άλλοι τέσσερις της «συγκάλυψής» του.

Σημειώνεται ότι οι πέντε Ε/κ θα εμφανιστούν και ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο, στις 26 Σεπτεμβρίου, μετά την αναβολή της υπόθεσης στις 19 Σεπτεμβρίου. Ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» αντιμετωπίζουν τις «κατηγορίες» της παραβίασης ιδιωτικής περιουσίας και διατάραξης κοινής ησυχίας, ενώ οι δύο εκ των πέντε αντιμετωπίζουν επιπλέον την «κατηγορία» της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

