Με τίτλο «Παράνομες εκλογές και Εποικισμός: Η εδραίωση της κατοχής περνάει μέσα από τις κάλπες του ψευδοκράτους», πραγματοποιείται την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:30, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, συζήτηση με τη συμμετοχή διακεκριμένων πανεπιστημιακών και δημοσιογράφων.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

ο Δρ. Κλέαρχος Κυριακίδης, καθηγητής νομικής,

ο νομικός Σίμος Αγγελίδης,

ο δημοσιογράφος Κώστας Βενιζέλος,

και ο δημοσιογράφος Αζίζ Σαχ.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο οι «εκλογές» που διεξάγονται στα κατεχόμενα της Κύπρου συμβάλλουν στην παγίωση της κατοχικής παρουσίας και στον περαιτέρω εποικισμό, καθώς και στις επιπτώσεις τους στο Κυπριακό και τη διεθνή νομιμότητα.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το Agora Dialogue, το Παγκόσμιο Κίνημα Ελευθερίας (Pankbrsln Özgürlük Hareketi) και η εφημερίδα Cumhuriyetçi.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάγκης για ενίσχυση της ενημέρωσης και του δημόσιου διαλόγου γύρω από τις εξελίξεις στα κατεχόμενα και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την πορεία του Κυπριακού ζητήματος.



