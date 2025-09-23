Ο «πρόεδρος» της Βουλής στο ψευδοκράτος, Ζιγιά Οζτούρκλερ, κατηγόρησε χθες Δευτέρα την Κυπριακή Δημοκρατία ότι «παραδίδει τα κλειδιά» της κυριαρχίας της στον Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, σε γραπτή δήλωσή του, ο Οζτούρκλερ ανέφερε ότι μετά τις αποφάσεις της Λευκωσίας για παραχώρηση προνομιακής πρόσβασης στο Ισραήλ στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, καθώς και στη στρατιωτική βάση στην Πάφο, «η κυριαρχία της ελληνοκυπριακής διοίκησης τίθεται υπό αμφισβήτηση».

Ο Τ/κ αξιωματούχος υπογράμμισε ότι πρόκειται για «εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη» την ώρα που, όπως είπε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Bενιαμίν Νετανιάχου «επιδεικνύει μια επιθετική στάση». Πρόσθεσε ότι για μια χώρα-μέλος της Ε.Ε. να παραχωρεί τέτοια δικαιώματα «δημιουργεί πρόβλημα και στις Βρυξέλλες».

Η κριτική ψευδοκράτους ερμηνέυεται ως φόβος και ανησυχία για την ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων Κύπρου–Ισραήλ.

Όπως σημειώνει η Sabah, «η Λευκωσία έχει παραχωρήσει ''προνομιακό καθεστώς'' στο Ισραήλ στη βάση Πάφου, ενώ συνεργάζεται σε τομείς όπως στρατιωτικές ασκήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ήραν τους περιορισμούς στην πώληση όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία».





Η Άγκυρα και ψευδοκράτος θεωρούν ότι οι κινήσεις αυτές διαταράσσουν την ισορροπία δυνάμεων στο νησί. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν έχει καταγγείλει ότι η Κύπρος λειτουργεί ως «στρατιωτική βάση» για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ τουρκικές πηγές προειδοποιούν για «επικίνδυνες συνέπειες» σε περίπτωση νέου εξοπλιστικού προγράμματος της Λευκωσίας.



Το τουρκικό TRT σε ανάρτησή του χθες αναφέρει πως η αποστολή στρατιωτικών φορτίων από το Ισραήλ προς ΚΔ σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα σε μια εμβαθυνόμενη συμμαχία. «Από την πρόσβαση στη στρατιωτική βάση της Πάφου έως την αύξηση των ισραηλινών εγκαταστάσεων, η ΚΔ συνδέεται ολοένα και περισσότερο με το Τελ Αβίβ και τους δυτικούς του εταίρους.», σημειώνεται.



