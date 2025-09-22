Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, αφού η λύση στο Κυπριακό αποτελεί την υπ΄αριθμόν ένα προτεραιότητα μας, αλλά δεν θα επιτρέψουμε η χώρα μας και το μέλλον μας να αντικρίζεται ως ένα πρόβλημα, δήλωσε, την Κυριακή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας πως "η Κύπρος αποτελεί περισσότερο λύση παρά πρόβλημα".

Μιλούσε κατά την ετήσια εκδήλωση μνήμης και τιμής του Νίκου Μούγιαρη που διοργάνωσε η Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Ελύτης, του Πανεπιστημίου Rutgers, στο Νιου Τζέρσι, των ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στο κυπριακό πρόβλημα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε τις έντονες και συνεχείς προσπάθειες για επανένωση του νησιού σε μια βιώσιμη και διαρκή λύση, καθώς και στους αγώνες της διασποράς για επίτευξη αυτού του στόχου.

Είπε, ακόμη, ότι η Κύπρος αντικρίζεται πολλές φορές μέσα από το πρίσμα του κυπριακού προβλήματος και αυτή η εικόνα την κρατούσε «όμηρο στην Ιστορία», όπως έγραψε ο συγγραφέας Κρίστοφερ Χίτσενς, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αποτελεί και τη λύση σε πολλά ζητήματα.

«Πριν λίγα χρόνια αποφασίσαμε να μην κρατούμαστε πλέον ‘όμηροι’. Θέλω να το καταστήσω σαφές: θα συνεχίσουμε τον αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, αφού η λύση στο Κυπριακό αποτελεί την υπ΄αριθμόν ένα προτεραιότητά μας. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε η χώρα μας και το μέλλον μας να αντικρίζεται ως ένα πρόβλημα», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε ότι ο ίδιος τόσο υπό τις προηγούμενες ιδιότητες ως Διπλωματικός Σύμβουλος, ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ως Υπουργός Εξωτερικών και τώρα ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πάντοτε υποστήριζε και δημόσια, και σε συναντήσεις με διαμεσολαβητές και ομολόγους του, ότι η Κύπρος αποτελεί περισσότερο λύση παρά πρόβλημα.

Όπως είπε, «η Κύπρος είναι η φυσική και η πολιτισμική γέφυρα ανάμεσα σε ηπείρους, ένας μπροστάρης της περιφερειακής συνεργασίας που συμβάλλει στη σταθερότητα σε μια περιοχή μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας».

Πρόσθεσε ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου αποτελεί πλεονέκτημα και αξιοποιείται ως τέτοιο, όπως αξιοποιείται και η ιδιότητα της ως κράτος μέλος της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, κάνοντας την ξεκάθαρη επιλογή να είναι η πύλη που συνδέει την περιοχή με την ΕΕ και τις ΗΠΑ, και σημείωσε ότι η Κύπρος αποτελεί έναν σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο.

Πρόσθεσε ότι ο ρόλος της Κύπρου, που συμβάλλει στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιοχή, αναδεικνύεται και μέσα από πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η "Αμάλθεια" που στόχο έχει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, αλλά και μέσα από τη βοήθεια που παρέχει σε περιόδους κρίσης, για εκκένωση πληθυσμών και φιλοξενία υπηκόων τρίτων χωρών.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και σε μια εκ των βασικών επιδιώξεων της που είναι να έρθει η ΕΕ πιο κοντά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η ανακάλυψη φυσικών πόρων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας ενίσχυσε περαιτέρω τον ρόλο της Κύπρου στην περιοχή, ενώ η ανακάλυψη φυσικών πόρων και σε γειτονικές χώρες έφερε μια περιφερειακή συνεργασία, αλλά και συνεργασία με ενεργειακούς κολοσσούς, όπως τις Exxon, TOTAL, Chevron και ENI που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεργασία της Κύπρου με την Ινδία, αλλά και στον IMEC, υπογραμμίζοντας τις τεράστιες, άνευ προηγουμένου προοπτικές που διαφαίνονται.

Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ποτέ δεν υπήρξαν πιο στενές, σημειώνοντας το στρατηγικό επίπεδο που έχουν φτάσει σε όλους τους τομείς, προσθέτοντας παράλληλα ότι μπορούν να φτάσουν ακόμη πιο ψηλά.

Ακόμη πεσήμανε τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην προσφορά του Νίκου Μούγιαρη, τόσο σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες για επίτευξη λύσης όσο και τις σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στη μεγάλη προσφορά προς την πατρίδα του διακεκριμένου μέλους της διασποράς στις ΗΠΑ, Νίκου Μούγιαρη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο Νίκος Μούγιαρης, χορηγός της 'Εδρας Ελύτης, είχε μεγάλη αγάπη για την ελληνική ποίηση και ιδιαίτερα του Ελύτη, σημειώνοντας ότι ο τρόπος ζωής και το κληροδότημα του αντανακλούσε στο Άξιον Εστί.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε, επίσης, στη μεγάλη αγάπη του Νίκου Μούγιαρη προς την Κύπρο και στην προσφορά του στην ΠΣΕΚΑ και τους αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού, σημειώνοντας ότι «ο Νίκος Μούγιαρης ήταν αγωνιστής με όλη τη σημασία της λέξης».

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε εις μνήμη του Νίκου Μούγιαρη, δωρεά, από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, του συμβολικού ποσού ύψους 20 χιλιάδων δολαρίων προς την Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Ελύτης του Πανεπιστημίου Rutgers για τη συνέχιση του πολύτιμου έργου της.

