Ενισχύουν τις δυνάμεις τους οι Τούρκοι στην Ανατολική Μεσόγειο, με ορμητήριο την Κύπρο. Ο σχεδιασμός αυτός είναι ευρύτερος, αλλά, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η Άγκυρα επικεντρώνεται, εκτός της περιοχής του Αιγαίου, στη Συρία, τον Λίβανο και την Παλαιστίνη με κύριο εχθρό το Ισραήλ.

Βεβαίως, κατά καιρούς οι Ισραηλινοί ισχυρίζονται ότι οι Τούρκοι δεν είναι εχθροί τους. Δεν εξαρτάται όμως τι αυτοί θέλουν να προβάλλουν διπλωματικά, αλλά πώς η Άγκυρα δρα. Η τουρκική πολιτική δικαιολογεί πλήρως την αγορά από την Κυπριακή Δημοκρατία του σύγχρονου αντιπυραυλικού συστήματος Barak ΜΧ από το Ισραήλ, καθώς και άλλων, ανάλογων συστημάτων αμερικανικής κατασκευής και προέλευσης από σχετικό κατάλογο στο πλαίσιο της νέας σχέσης συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

