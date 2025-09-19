Το ψευδοκράτος είναι ο εκπρόσωπος ολόκληρου του τουρκικού κόσμου στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, σε ομιλία του στη συνάντηση των Προέδρων και των Αντιπροέδρων των κρατών μελών της Οργάνωσης των Τουρκικών Κρατών στo Μπισκέκ.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, ο κ. Γιλμάζ πρόσθεσε ότι "τα μέλη παρατηρητές του οργανισμού", Ουγγαρία, Τουρκμενιστάν και ψευδοκράτος συνέβαλαν σημαντικά στη θεσμική ωριμότητα, τη διπλωματική προβολή και τη στρατηγική ανθεκτικότητα του ΟΤΚ.

Επιθυμούν, συνέχισε, όπως το Τουρκμενιστάν γίνει πλήρες μέλος του Οργανισμού και κάλεσε όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις τους με το ψευδοκράτος, ν’ αυξήσουν τις επαφές τους και να στηρίξουν "τη δίκαιη υπόθεση των Τ/κ".

Κατά τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, η Μεσόγειος είναι μια από τις πιο στρατηγικές περιοχές του κόσμου και το ψευδοκράτος περιλαμβάνεται σε αυτή την περιοχή. "Η τδβκ είναι στην πραγματικότητα μια δύναμη και ο εκπρόσωπος ολόκληρου του τουρκικού κόσμου στην Ανατολική Μεσογείο. Θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ