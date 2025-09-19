Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης σε αρκετά κοιμητήρια, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν από τους δύο ηγέτες στην τελευταία άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ε/κ Επικεφαλής της Δικοινοτικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά Σώτος Κτωρής. Σημείωσε πως αναμένεται να συμφωνηθεί με την τουρκοκυπριακή πλευρά και δεύτερος κατάλογος κοιμητηρίων προς αποκατάσταση, καθώς υπάρχει «πολύ καλή και θετική διάθεση» και από τις δύο πλευρές. Είπε επίσης ότι προχωρούν οι εργασίες αναστήλωσης αρκετών εκκλησιών στις κατεχόμενες περιοχές και τζαμιών στις ελεύθερες περιοχές, στο πλαίσιων των εργασιών της Τεχνικής Επιτροπής.

Την Τετάρτη, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είχε επισκεφτεί το τουρκοκυπριακό κοιμητήριο της Τόχνης και το ελληνοκυπριακό κοιμητήριο του κατεχόμενου Παλαίκυθρου, μαζί με τους Συμπροέδρους της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Ali Tuncay και Σώτο Κτωρή, για να ενημερωθεί για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη διαδικασία αποκατάστασης των κοιμητηρίων.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Κτωρής είπε αρχικά πως η διαδικασία αποκατάστασης των κοιμητηρίων βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες σε ένα σημαντικό αριθμό κοιμητηρίων, όπως προβλέπει το συγκεκριμένο Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο ηγετών - του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Πρόσθεσε πως το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσουν οι εργασίες στο σύνολο των κοιμητηρίων που έχουν συμφωνηθεί στον πρώτο κατάλογο.

Ο κ. Κτωρής ανέφερε, παράλληλα, πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια διαβούλευση με την τουρκοκυπριακή πλευρά προκειμένου να συμφωνηθεί και ένας δεύτερος κατάλογος κοιμητηρίων, ώστε να υπάρξει μια συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια, «καθότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ΜΟΕ το οποίο αφορά ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα με ισχυρή σημειολογία και συμβολισμό, κάτι που αντιλαμβάνονται όλες οι πλευρές και υπάρχει πολύ καλή και θετική διάθεση».

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ, ποια έργα δρομολογεί να ξεκινήσει η Επιτροπή μέσα στο επόμενο διάστημα, ο κ. Κτωρής είπε πως έχουν προκηρυχθεί οι προσφορές για μια σειρά από σημαντικά έργα και αναμένεται να αρχίσουν εργασίες αναστήλωσης συγκεκριμένων εκκλησιών και τζαμιών στο επόμενο διάστημα. Τα έργα αυτά αφορούν εργασίες αναστήλωσης στην Παναγία την Αψινθιώτισσα στο Συγχαρί, στον Άγιο Προκόπιο στη Σύγκραση καθώς και στα τζαμιά στο Κοιλάνι και στον Άγιο Θωμά.

Πρόσθεσε πως έχει προκηρυχθεί, επίσης, και βρίσκεται στο στάδιο των προσφορών, το έργο αναστήλωσης για την εκκλησία της Παναγίας της Ακεντούς στην κατεχόμενη Λεύκα.

Ξεκινούν επίσης τις επόμενες μέρες οι εργασίες στις εκκλησίες της Παναγίας της Φανερωμένης στα Γαστριά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη κατεχόμενη Βοκολίδα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται σημαντικός αριθμός αρχιτεκτονικών μελετών για έργα τα οποία αναμένεται να περιληφθούν στο πρόγραμμα αποκατάστασης της Τεχνικής Επιτροπής στη διάρκεια του τρέχοντος έτος, καθώς και του επόμενου χρόνου.

Ο κ. Κτωρής είπε ακόμη πως έχει προκηρυχθεί και έχει δημοσιευθεί επίσης η προσφορά για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης για δύο εξαιρετικής σημασίας μνημεία στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Πρόκειται για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων καθώς και στα οθωμανικά λουτρά Κερτικλή.

Πηγή: ΚΥΠΕ