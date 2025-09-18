Εκδήλωση διαμαρτυρίας για το θέμα της μαντίλας θα πραγματοποιήσουν στις 2 το μεσημέρι αύριο μπροστά από την τουρκική «πρεσβεία» στην κατεχόμενη Λευκωσία οι Τ/κ καθηγητές.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο γγ της συντεχνίας των τ/κ καθηγητών (KTOEÖS), Ταχίρ Γκιοκτσεμπέλ κάνοντας λόγο σε ενέργειες της «κυβέρνησης» και του «υπουργείου παιδείας» για έναν μετασχηματισμό προς το πολιτικό Ισλάμ στη «δημόσια εκπαίδευση», δήλωσε ότι θ’ αντισταθούν σε αυτές τις επιβουλές.

Οι αλλαγές στους «πειθαρχικούς κανονισμούς», είπε, έχουν εκθέσει τα κορίτσια σε συζητήσεις για το θέμα της χρήσης της μαντίλας στα σχολεία, στοχεύοντας άμεσα στην επιστημονική, κοσμική και βασισμένη στις αρχές του Ατατούρκ εκπαιδευτική προσέγγιση.

«Αυτός ο μετασχηματισμός στην εκπαίδευση στοχεύει σε μια οργανωμένη και σκόπιμη επίθεση στον τρόπο ζωής και την κοσμική, δημοκρατική δομή της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η κοινωνία μας έχει δείξει ξεκάθαρα μέσω της αντίδρασής της ότι δεν θα δεχτεί την επιβολή του πολιτικού Ισλάμ», ανέφερε.

Οι καθηγητές της KTOEÖS, ανέφερε, δεν θα υποκύψουν σε αυτές τις επιβολές, επαναλαμβάνοντας ότι οργανωμένα στάλθηκαν σε ένα γενικό και ένα επαγγελματικό λύκειο μαθήτριες με μαντίλα, μόλις άνοιξαν τα σχολεία.

Αύριο, είπε, θα προβούν σε διαμαρτυρία και σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ μπροστά στην τουρκική «πρεσβεία» και κάλεσε όλη την κοινωνία, τους οργανισμούς και τα σωματεία να δείξουν την υποστήριξή τους.

