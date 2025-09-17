Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επισκέφθηκε σήμερα το τουρκοκυπριακό κοιμητήριο της Τόχνης και το ελληνοκυπριακό κοιμητήριο του κατεχόμενου Παλαίκυθρου, μαζί με τους Συμπροέδρους της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Ali Tuncay και Σώτο Κτωρή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κ. Ολγκίν ενημερώθηκε και από τους δύο συμπροέδρους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη διαδικασία αποκατάστασης των κοιμητηρίων, όπως συμφωνήθηκε από τους δύο ηγέτες κατά τη διάρκεια της άτυπης διευρυμένης συνάντησης τον Μάρτη του 2025 που φιλοξένησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Η Προσωπική Απεσταλμένη χαιρέτισε "τη δέσμευση και την στήριξη του Τ/κ και του Ε/κ ηγέτη σε αυτή τη σημαντική ανθρωπιστική προσπάθεια που θα αγγίξει τις καρδιές και τις ψυχές πολλών οικογενειών σε όλο το νησί".

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της στους χώρους, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη και συνεχάρη τους συμπροέδρους της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, καθώς και τις τοπικές κοινότητες που συμμετείχαν, "για τις άοκνες προσπάθειές τους να κάνουν αυτή τη συμφωνία πραγματικότητα", καταλήγει.