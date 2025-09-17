Η πρόσφατη σύλληψη πέντε Ελληνοκυπρίων που επιχείρησαν να επισκεφθούν τις περιουσίες τους στις περιοχές που δεν τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς Έκθεσης, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η Κύπρος σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέρει σε ανακοίνωση η Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οπως σημειώνει, η αναφορά αυτή περιλαμβάνεται σε Έκθεση του ENNHRI «Scopping paper Clarifying NHRI’a roles, exploring challenges and suggesting directions for NHRIs during the active phase of armed conflict», του δικτύου που απαρτίζεται από 50 Εθνικές Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από ολόκληρη την Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας.

"Η συγκεκριμένη αναφορά θεωρείται σημαντική επιτυχία, καθώς δίνει διεθνή ορατότητα τόσο στο προσφυγικό ζήτημα όσο και στο πρόσφατο περιστατικό με τη σύλληψη των πέντε πολιτών και διεθνοποιεί ένα ζήτημα που μένει χωρίς καμία θετική εξέλιξη για 51 χρόνια" τονίζει.

Ειδικότερα, κατόπιν σχετικών παρεμβάσεων της Επιτρόπου προς το εν λόγω δίκτυο ENNHRI (EUROPEAN NETWORK OF HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS) στην εν λόγω Έκθεση γίνεται ειδική αναφορά ως προς την αναστολή της δυνατότητας προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις περιοχές που δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Συγκεκριμένα στην Έκθεση υπογραμμίζεται ότι η Κυπριακή Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI),που είναι η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρούς περιορισμούς στην άσκηση της αποστολής της, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης στις κατεχόμενες περιοχές από το 1974.

Η έλλειψη πρόσβασης, όπως σημειώνεται, περιορίζει την ικανότητα της Αρχής να παρακολουθεί και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα στις περιοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών που ζουν ή επιχειρούν να επισκεφθούν τις περιουσίες τους εκεί.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών που προκύπτουν, γίνεται ειδική μνεία στη σύλληψη των πέντε Ελληνοκυπρίων, με την Έκθεση να τονίζει ότι παρά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για τις συνθήκες κράτησης και μεταχείρισής τους, η Επίτροπος, ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη για να αξιολογήσει την κατάσταση ή να παρακολουθήσει τυχόν παραβιάσεις δικαιωμάτων, όπως είναι η περίπτωση των πέντε συλληφθέντων.

Παράλληλα, στην ίδια Έκθεση γίνεται αναφορά και στο έργο της Επιτρόπου όσον αφορά τους εκτοπισμένους, επισημαίνοντας – όπως και άλλες χώρες με εσωτερικά εκτοπισμένους πληθυσμούς, ότι προχωρά σε συστάσεις και εισηγήσεις προς το κράτος για τη βελτίωση της νομοθεσίας και των πολιτικών που τους αφορούν.

Η συμπερίληψη όλων αυτών στην πρόσφατη Έκθεση είναι ιδιαίτερη σημαντική , καθώς αναδεικνύει διεθνώς τις παράπλευρες συνέπειες της εισβολής και κατοχής, αλλά και τον περιορισμό της δυνατότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ανεξάρτητων θεσμών της να διασφαλίσουν την πλήρη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύνολο της επικράτειάς της, καταλήγει η ανακοίνωση.