Αποφασισμένος να δράσει με σκοπό την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.

“Δεν είμαι απαισιόδοξος, δεν είμαι απλά αισιόδοξος, είμαι αποφασισμένος για την επανέναρξη των συνομιλιών”, δήλωσε ο κ. Γκουτέρες, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά με το Κυπριακό κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στην οποία προέβη ενόψει της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού την επόμενη εβδομάδα.

Ο κ. Γκουτέρες είπε επίσης ότι στο περιθώριο της Συνόδου θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο πλευρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ