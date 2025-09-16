Ενημερωτική συνάντηση πριν τη Νέα Υόρκη θα πραγματοποιήσει ο Τ/κ ηγέτης αλλά η συντεχνία των εργαζομένων στον Τύπο (Basın-Sen) ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί και «δεν θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την προπαγάνδα κανενός».

Η συντεχνία αναφέρει ότι «η αποτυχία του Τατάρ και της ομάδας του να σταθούν στο πλευρό του λαού τους κατά τη διάρκεια των αγωγών που δίνουν, ειδικά εναντίον δημοσιογράφων, καθώς και οι κοινωνικές αναταραχές τα τελευταία 5 χρόνια είναι μεταξύ των σημαντικών λόγων για να μην αποδεχτούμε αυτήν την πρόσκληση».

Η Basın-Sen αναφέρει επίσης ότι ο Τ/κ ηγέτης εγκατέλειψε τη βούληση για ομοσπονδιακή λύση και με το μοντέλο λύσης των δύο κρατών προκάλεσε την οπισθοδρόμηση του τ/κ «λαού». Η συντεχνία επισημαίνει ότι ο Τατάρ δεν είχε «επιδείξει ούτε μία φορά την ευγένεια» να τους ενημερώσει κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετούς περιόδου.

Απομένουν λίγες μόνο μέρες μέχρι τις «εκλογές», σημειώνει η συντεχνία, και δεν θα συμμετάσχουν σε αυτό το παιχνίδι που στήνεται για λόγους ψηφοθηρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ