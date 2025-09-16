Η επιτάχυνση σε εξοπλισμούς της ε/κ πλευράς, την ώρα που διεθνώς εκφράζει τη θέση για αναζήτηση λύσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, την καθιστά «ανειλικρινή», ισχυρίστηκε ο «πρόεδρος» της «βουλής», Ζογιά Όζτουρκλερ, υποστηρίζοντας ότι η ειρήνη και η ηρεμία εδραιώθηκαν στην Κύπρο με την «ειρηνευτική επιχείρηση», εννοώντας την εισβολή της Τουρκίας το 1974.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Όζτουρκλερ πρόσθεσε πως το γεγονός ότι μια κυβέρνηση (της ΚΔ) που εκφράζει τη θέλησή της να διαπραγματευτεί, «ταυτόχρονα υπογράφει συμφωνίες όπλων αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ δεν καταδεικνύει την πίστη της στην ειρήνη, αλλά μάλλον την επιθυμία της για σύγκρουση».

Υποστήριξε επίσης ότι ο πρωταρχικός σκοπός της ανάπτυξης συστημάτων αεράμυνας στο νησί δεν είναι η άμυνα, αλλά η άσκηση πίεσης στον τουρκοκυπριακό «λαό» και η επίδειξη ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο. «Ο στόχος της νότιας Κύπρου με αυτές τις πρωτοβουλίες δεν είναι η ενίσχυση της ειρήνης, αλλά η κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Η πραγματική τους πρόθεση είναι να αυξήσουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού και να μετατοπίσουν την ισορροπία δυνάμεων στο νησί προς όφελός τους. Ωστόσο, πρέπει να γίνει γνωστό ότι ο τουρκοκυπριακός λαός, όπως ακριβώς έκανε και στο παρελθόν, δεν θα υποκύψει σε καμία απειλή και είναι αποφασισμένος να προστατεύσει την ασφάλεια και την ύπαρξή του», ισχυρίστηκε.

Ο κ. Οζτουρκλερ είπε ότι ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο δεν βρίσκεται στη συγκέντρωση νέων οπλικών συστημάτων, αλλά στη λήψη μέτρων για την εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσει την ανειλικρινή στάση της νότιας Κύπρου και να μην αγνοήσει αυτές τις επικίνδυνες πρωτοβουλίες που δεν υπηρετούν την ειρήνη», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ