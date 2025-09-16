Το ζήτημα της συνεχιζόμενης παράνομης κράτησης από το κατοχικό καθεστώς πέντε Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων, οι οποίοι επιθυμούσαν να επισκεφθούν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα, συναρτάται άμεσα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου κατά της Τουρκίας και την ανάγκη συνέχισης της επιτήρησης της συμμόρφωσης της Τουρκίας με αυτήν, δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Παράλληλα, σε ομιλία του στην 3η ενότητα της 18ης Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων των μικρών κρατών Ευρώπης που φιλοξένησε η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λευκωσία, ο κ. Κόμπος ανέφερε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, πως "τα μικρά κράτη δεν είναι απλοί παρατηρητές των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων αλλά δυναμικοί δρώντες, που οφείλουν να αναδείξουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, προάγοντας τη συνεργασία, τη διπλωματία και τον διάλογο σε όλα τα επίπεδα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, θέμα της 3ης ενότητας της Διάσκεψης, που ολοκλήρωσε τις εργασίες της την Τρίτη, ήταν «Μικρά κράτη σε ταραχώδεις εποχές παγκόσμιας αστάθειας», με κύριο ομιλητή τον Υπουργό Εξωτερικών.

Όπως σημειώνεται, στην εισήγησή του, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις πολλαπλές κρίσεις και στο εύφλεκτο διεθνές περιβάλλον, τονίζοντας ότι οι αλυσιδωτές συνέπειές τους γίνονται ακόμα πιο αισθητές για τα μικρά κράτη, οι δυνατότητες των οποίων καθορίζονται εν πολλοίς από τη γεωγραφία, το μέγεθος, τους πόρους και την ισχύ τους.

Αναφερόμενος ειδικότερα στις συνεχιζόμενες διενέξεις, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ένοπλη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου δεν διαφέρει επί της ουσίας από την παράνομη τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος του εδάφους της Κύπρου από την Τουρκία.

Ο κ. Κόμπος έκανε επίσης ειδική αναφορά στην έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η Κύπρος, παρά το μικρό της μέγεθος, διαδραματίζει κομβικό ρόλο, ως εκ της γεωγραφικής της θέσης και των πολύ καλών της σχέσεων με τις χώρες της περιοχής, μέσω των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχει αναλάβει, όπως το σχέδιο «Αμάλθεια» για τη μεταφορά δια θαλάσσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και το σχέδιο «Εστία» για την απομάκρυνση ξένων υπηκόων από την εμπόλεμη ζώνη.

Εν κατακλείδι, ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι εν μέσω ενός περίπλοκου διεθνούς σκηνικού, με έντονο τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για τον έλεγχο βασικών υποδομών και πόρων και συνακόλουθα της συρρίκνωσης του χώρου της διπλωματίας, ιδιαίτερα για τα μικρά κράτη, πρέπει τα κράτη αυτά να στοχεύουν στην αύξηση της επιρροής τους, αναλαμβάνοντας ουσιαστικές πρωτοβουλίες και δράσεις.

Από πλευράς της, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, στηλίτευσε τη λογική των δυο μέτρων και δυο σταθμών, τονίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα σε όλες τις περιπτώσεις παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, αναφέρεται.

Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και τόνισε ότι η συντονισμένη και συλλογική δράση των μικρών κρατών είναι δυνατόν να αποφέρει απτά αποτελέσματα προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, σημειώνεται, αντηλλάγησαν απόψεις μεταξύ των Προέδρων των Κοινοβουλίων όσον αφορά δυνατούς τρόπους περαιτέρω συντονισμού μεταξύ των μικρών ευρωπαϊκών κρατών προς αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο.

