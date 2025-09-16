Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος χαιρετίζει την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων κρατουμένων, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στις αποφασιστικές ενέργειες Τουρκοκύπριων ακτιβιστών, σημειώνοντας ότι οι Τ/κ έδωσαν προσωπικές εγγυήσεις, εξασφάλισαν χώρους φιλοξενίας και στήριξαν με θάρρος το αίτημα για απελευθέρωση των Ελληνοκυπρίων σε όλες τις δίκες.

Η προσπάθειά τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση του συνδέσμου, αποδεικνύει ότι, όταν οι Κύπριοι συνεργάζονται, μπορούν να αντιμετωπίζουν τις αυθαιρεσίες ενός συστήματος που χρησιμοποιεί την κράτηση πολιτών για να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες. «Αποδεικνύει πως η ενότητα μπορεί να μετατρέψει την αδικία σε συλλογικό αγώνα και να ανοίξει τον δρόμο για μια ελεύθερη και ειρηνική Κύπρο», προστίθεται.

Εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους Τουρκοκύπριους ακτιβιστές, σημειώνοντας ότι «η πράξη τους αποτελεί υπενθύμιση ότι, όταν οι Κύπριοι είναι ενωμένοι, μπορούν να αποκαταστήσουν αδικίες και να οικοδομήσουν το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ