Με τον ε/κ διαπραγματευτή, Μενέλαο Μενελάου συναντάται το μεσημέρι σήμερα η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ενώ στις 6 το απόγευμα θα δει τα μέλη της νεοσύστατης Τεχνικής Επιτροπής Νεολαίας.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το πρόγραμμα της κ. Ολγκίν την Τετάρτη περιλαμβάνει επίσκεψη σε κοιμητήρια που αναστηλώνονται από την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, αλλά και συνάντηση με τον Τ/κ ειδικό εκπρόσωπο του Τ/κ ηγέτη, Γκιουνές Ονάρ.

Η κ. Ολγκίν, η οποία είχε συνάντηση τη Δευτέρα με αντιπροσωπεία του ΚΕΒΕ, την Παρασκευή θα έχει συνάντηση με το τ/κ εμπορικό επιμελητήριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ