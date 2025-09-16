Σε μια κίνηση επικοινωνιακού εντυπωσιασμού, η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας (TPAO) προχωρά σε νέες αιτήσεις για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, ανάμεσα στο ακρωτήριο Καρπασίας της κατεχόμενης Κύπρου και τα ανοιχτά των επαρχιών Μερσίνης και Αδάνων.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, η TPAO υπέβαλε αιτήσεις για παραχώρηση αδειών έρευνας σε συγκεκριμένα θαλάσσια τεμάχια. Οι αιτήσεις αφορούν τις περιοχές 033-c, 033-d, 034-d, P34-a1, a2, a3, που «βρίσκονται εντός των τουρκικών θαλάσσιων ζωνών», όπως αναφέρεται από την Άγκυρα.

Η διαδικασία αδειοδότησης έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να μετακινηθούν στην περιοχή τα τουρκικά ερευνητικά και γεωτρητικά πλοία, ώστε να ξεκινήσουν οι προκαταρκτικές έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η Άγκυρα τα τελευταία χρόνια έχει εντείνει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, με έρευνες που συχνά προκαλούν έντονες αντιδράσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω αμφισβήτησης των θαλάσσιων ορίων.