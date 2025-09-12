Οι νέοι Πρέσβεις της Βραζιλίας, της Ιρλανδίας και της Ουκρανίας, οι οποίοι επέδωσαν τα διαπιστευτήριά τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, εξέφρασαν στις ομιλίες τους την στήριξη των χωρών τους στο Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος στις αντιφωνήσεις του, ευχαρίστησε τους νέους Πρέσβεις για την στήριξη των χωρών τους και μίλησε για τις δυνατότητες συνεργασίας σε διάφορους τομείς, καθώς και για την επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο.

Βραζιλία

Ο Πρόεδρος δέχθηκε τα διαπιστευτήρια της Ana Maria De Souza Bierrenbach, νέας Πρέσβειρας της Βραζιλίας, η οποία δήλωσε ότι η επερχόμενη προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ορόσημο που η Βραζιλία χαιρετίζει.

Είπε ότι η Βραζιλία παραμένει προσηλωμένη στην ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας Mercosur-ΕΕ πριν από το τέλος του έτους, προσθέτοντας η χώρα της χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από διάφορους εταίρους της ΕΕ και ότι βασίζεται στην υποστήριξη της κυπριακής κυβέρνησης για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ιστορικής συνθήκης.

Η Βραζιλία, πρόσθεσε, εκτιμά τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και είπε ότι η χώρα της έχει τρεις αξιωματούχους στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ). Η Βραζιλία, τόνισε, υποστηρίζει σθεναρά μια ειρηνική λύση στο κυπριακό πρόβλημα, εντός του πλαισίου του ΣΑ του ΟΗΕ.

Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις, σημείωσε τη στρατηγική θέση της Κύπρου στην Ευρώπη και τους δυναμικούς τομείς της - από τα φαρμακευτικά προϊόντα έως τις ναυτιλιακές υπηρεσίες και την ενέργεια.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην αντιφώνησή του είπε ότι η Κύπρος υποστηρίζει την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Βραζιλίας και ΕΕ-Λατινικής Αμερικής. Για τον σκοπό αυτό, είπε ότι η Κύπρος προσβλέπει στην προώθηση αυτής της ατζέντας κατά την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Η Κύπρος υποστηρίζει επίσης πλήρως την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Mercosur, αναγνωρίζοντας τα ουσιαστικά αμοιβαία οφέλη που προσφέρει μια τέτοια συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και του πολιτικού διαλόγου».

Εξέφρασε επίσης την ειλικρινή ευγνωμοσύνη της Κυβέρνησης και του λαού της Κύπρου για τη μακροχρόνια υποστήριξη της Βραζιλίας στο κυπριακό, συμπεριλαμβανομένης της «πολύτιμης συμβολής της στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ".

"Η σταθερή δέσμευση της Βραζιλίας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, καθώς και σε μια βιώσιμη και διαρκή διευθέτηση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εκτιμάται βαθιά" κατέληξε ο Πρόεδρος.

Ιρλανδία

Επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά της, η νέα Πρέσβης της Ιρλανδίας, Σάρα Χάμιλτον, δήλωσε ότι το 2026 αποτελεί σημαντική χρονιά και για τις δύο χώρες, καθώς προετοιμάζονται να αναλάβουν διαδοχικές Προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενη στην Ουκρανία, είπε ότι η Ιρλανδία προσβλέπει στη συνεργασία με την Κύπρο «για να διασφαλίσει ότι η ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει τον παράνομο πόλεμό της θα περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό και ότι ο λαός της Ουκρανίας θα μπορεί να προσβλέπει στη ζωή εν ελευθερία, ως μέλη μιας διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Εξήρε την ηγεσία της Κύπρου στην περιοχή, τόσο μέσω της ενισχυμένης διπλωματικής εμπλοκής της όπως και μέσω της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας που σώζει ζωές Παλαιστινίων μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου "Αμάλθεια".

Αναφερόμενη στο Κυπριακό είπε ότι η Ιρλανδία παραμένει σταθερή στην υποστήριξή της για μια δίκαιη και διαρκή διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος.

«Η Ιρλανδική Κυβέρνηση ενθαρρύνει την πρόοδο προς την επίτευξη ενός διζωνικού, δικοινοτικού ομοσπονδιακού κράτους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και μιας έντιμης, και διαρκούς διευθέτησης που θα προστατεύει και θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα όλων των Κυπρίων», τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή της Ιρλανδίας στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο εδώ και πολλές δεκαετίες, λέγοντας ότι επί του παρόντος, 12 μέλη της ιρλανδικής αστυνομικής δύναμης συνεχίζουν να υπηρετούν στην UNPOL.

Καταλήγοντας, είπε ότι η χώρα της υποστηρίζει το ζωτικής σημασίας έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους.

Στην αντιφώνησή του, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια, η διμερής συνεργασία έχει ακμάσει, ιδίως στο εμπόριο, τον τουρισμό, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα.

Σημείωσε επίσης ότι «η Κύπρος παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη της Ουκρανίας και έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή βοήθειας στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου της Αμάλθειας".

Αναφερόμενος στο Κυπριακό εξέφρασε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη της Λευκωσίας για την ακλόνητη υποστήριξη της Ιρλανδίας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Εκτιμούμε βαθιά την θέση αρχών της Ιρλανδίας στο κυπριακό πρόβλημα και την ουσιαστική συμβολή της στις προσπάθειές μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια βιώσιμη και διαρκή λύση, σταθερά βασισμένη στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ και στις αρχές και αξίες της ΕΕ», κατέληξε ο Πρόεδρος.

Ουκρανία

Ο νέος Πρέσβης της Ουκρανίας, Sergii Nizhynskyi, ευχαρίστησε την Κύπρο για την αλληλεγγύη και την ακλόνητη υποστήριξη και είπε ότι «στέκεστε δίπλα στον Πρόεδρο της Ουκρανίας, ως δύο ηγέτες κρατών των οποίων τα εδάφη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποστεί κατοχή».

Είπε επίσης ότι η χώρα του εκτιμά την ένθερμη υποστήριξη της Κύπρου στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Ουκρανίας, ιδιαίτερα από τότε που η Ουκρανία έλαβε καθεστώς υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2022.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Ουκρανίας προς την Κύπρο "που άνοιξε τις καρδιές και τα σπίτια της σε περισσότερους από 22.000 Ουκρανούς που έχουν βρει προσωρινή προστασία στο νησί".

Επιπλέον, μίλησε για "την σημασία των χριστιανικών αξιών, οι οποίες βρίσκονται στην καρδιά των εθνικών μας ταυτοτήτων και συνδέουν τους λαούς μας ανά τους αιώνες".

Οπως είπε, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η συνεργασία μεταξύ των εκκλησιών μας στην υπεράσπιση αυτών των αξιών αποκτά βαθιά σημασία - όχι μόνο ως ζήτημα πίστης, αλλά και ως φάρος ηθικής σε έναν κόσμο που πολύ συχνά κλονίζεται από συγκρούσεις και αδικία".

Στην αντιφώνησή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια οι διμερείς σχέσεις έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, σημειώνοντας ότι υπάρχει ακόμη μεγάλο δυναμικό.

Επανέλαβε την ακλόνητη υποστήριξη της Κύπρου στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

Είπε ότι η Κύπρος έχει συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις συλλογικές προσπάθειες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε απάντηση στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ανθρωπιστικής στήριξης, της επιβολής κυρώσεων και της υποδοχής Ουκρανών προσφύγων.

Συνεχάρη την χώρα για την πρόοδο που έχει σημειώσει στην προώθηση της διαδικασίας ένταξής της στην ΕΕ υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Εξέφρασε επίσης την ειλικρινή ευγνωμοσύνη της Λευκωσίας για την ακλόνητη υποστήριξη της Ουκρανίας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Εκτιμούμε βαθιά την θέση αρχών της Ουκρανίας στο κυπριακό πρόβλημα, ενόψει των προσπαθειών μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια βιώσιμη και διαρκή διευθέτηση, βασισμένη σταθερά στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ),» κατέληξε ο Πρόεδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ