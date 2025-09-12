Τουρκοκύπριοι ακτιβιστές, με αφορμή τη σημερινή, νέα εξέλιξη στην υπόθεση των 5 Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, καταγγέλλουν εργαλειοποίηση της «δικαιοσύνης» και αναφέρουν ότι οι πρακτικές αυτές δεν στρέφονται μόνο εναντίον των Ελληνοκυπρίων, αλλά και εναντίον των ίδιων των Τουρκοκυπρίων.

Σε δηλώσεις του που αναμετέδωσε η διαδικτυακή «Özgür Gazete», ο εκπρόσωπος του Κόμματος Νέας Κύπρος, Κεμάλ Γκιούτσβερεν, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά την υπόθεση, είπε ότι οι εξελίξεις αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη κατάσταση που επικρατεί στα κατεχόμενα, προσθέτοντας ότι «τα βήματα αυτά δεν γίνονται μόνο εναντίον των Ελληνοκυπρίων, αλλά και των Τουρκοκυπρίων».

«Η καρδιά μου δεν το αντέχει, γι' αυτό σταματώ εδώ», ανέφερε ο κ. Γκιούτσβερεν. «Παρακολούθησα αυτή την υπόθεση στο Τρίκωμο από την αρχή. Επειδή γνωρίζω λίγα ελληνικά, έκανα και τον μεταφραστή. Άκουσα τα πάντα από κοντά», είπε.

Πρόσθεσε ότι «είναι απίστευτο, με πλαστές κατηγορίες προκάλεσαν την κράτηση αυτών των ανθρώπων για πάνω από 50 ημέρες, χωρίς λόγο».

Σύμφωνα με τον ίδιο «ήταν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, αλλά δεν τα κατάφεραν. Πολλοί άνθρωποι στάθηκαν στο πλευρό τους, έγραψαν, μίλησαν. Γι' αυτό περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι υπέφεραν για 50 ημέρες. Ελπίζω αυτό να είναι το τέλος».

Εκ μέρους του «Κινήματος Ειρήνης και Αλληλεγγύης των Κυπρίων», ο Σενέρ Ελτζίλ υπενθύμισε ότι το κίνημα πίστευε στην αθωότητα των «κατηγορουμένων» από την πρώτη στιγμή.

«Είδαμε ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη προσπάθεια να εργαλειοποιηθούν η δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης για πολιτικούς σκοπούς, ώστε αθώοι άνθρωποι να φυλακίζονται και να περιορίζεται η ελευθερία τους», ανέφερε.

«Προσεγγίσαμε το θέμα ως άνθρωποι, ανεξάρτητα αν ήταν Ελληνοκύπριοι ή Τουρκοκύπριοι. Και σταθήκαμε δίπλα τους από την αρχή. Στο τέλος, συνέβη αυτό που λέγαμε. Αποδείχθηκε η αθωότητά τους», πρόσθεσε.

Ο κ. Ελτζίλ σημείωσε πως «σε αυτή τη διαδικασία είδαμε πολύ καθαρά ποιοι είναι οι θεσμοί των μέσων ενημέρωσης που κάνουν πραγματική δημοσιογραφία σε αυτόν τον τόπο και ποιοι λειτουργούν ως φερέφωνα».

Ο κ. Ελτζίλ αναφέρθηκε επίσης, στη σημασία της αλληλεγγύης, στην επίλυση του περιουσιακού προβλήματος και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ