Στις 27 Σεπτεμβρίου προτίθενται τα Ηνωμένα Έθνη να πραγματοποιήσουν στη Νέα Υόρκη την κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως ανέφερε, κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων η Λευκωσία βολιδοσκοπήθηκε από τα ΗΕ για την ημερομηνία αυτή και απάντησε θετικά. Πρόσθεσε ότι σε περίπτωση κατάληξης θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από τα ΗΕ.

Σε σχέση με τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Ανγχελα Ολγκίν, ανέφερε ότι η ίδια η παρουσία της κ. Ολγκίν πριν τη μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη και την επικείμενη κοινή συνάντηση με τον κ. Τατάρ στην παρουσία του ΓΓ των ΗΕ αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την προσωπική δέσμευση του ΓΓ στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

Στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης, όπως είπε, βρέθηκε η προετοιμασία της κρίσιμης αυτής συνάντησης.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε με σαφήνεια τη βούληση της δικής μας πλευράς να συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στις προσπάθειες του ΓΓ των ΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί πάντοτε σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.

Πρόσθεσε ότι τη Δευτέρα, η κ. Ολγκίν θα έχει συνάντηση με τον κ. Τατάρ, ενώ την Τρίτη θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Ελληνοκύπριο Διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης της θα έχει συναντήσεις με την Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας, θα επισκεφθεί τα κοιμητήρια που έχουν αναστηλωθεί στο πλαίσιο των ΜΟΕ αλλά και συναντήσεις με τα Εμπορικά Επιμελητήρια.

Είπε επίσης ότι η κα Ολγκίν θα βρίσκεται στη συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον ΓΓ των ΗΕ, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κ. Τατάρ.

Ερωτηθείς αν υπήρξε πρόοδος στα ΜΟΕ που έχουν συμφωνηθεί στις πολυμερείς διασκέψεις για το Κυπριακό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι υπήρξε πρόοδος σε κάποια εξ αυτών, αλλά δεν έχει σημειωθεί εκείνη η πρόοδος που θα ήθελε η Κυβέρνηση. Πρόσθεσε, ότι εάν επιδεικνυόταν η απαραίτητη ειλικρινής πολιτική βούληση θα μπορούσε να επέλθει πρόοδος και στο ζήτημα των σημείων διέλευσης, ένα ζήτημα που συζητήθηκε εκτενώς στις διασκέψεις, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μερών.

«Εμείς ασφαλώς συνεχίζουμε την προσπάθεια, την εποικοδομητική αυτή στάση που επιδείξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για να συμβάλουμε στις προσπάθειες του ΓΓ των ΗΕ και είναι με αυτή τη βούληση και τη φιλοσοφία που προσερχόμαστε στην κοινή συνάντηση της Νέας Υόρκης», συμπλήρωσε.

Είπε επίσης ότι παρόλο που η πρόοδος στα ΜΟΕ θα πρέπει να είναι και ραγδαία και δεδομένη, δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση τον στόχο που έχει τεθεί για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί.

Οξύμωρο η Τουρκία να μιλά για σεβασμό κυριαρχικών δικαιωμάτων

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις από πλευράς του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Φιντάν Χακάν σε σχέση με δήθεν παραβιάσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «είναι τουλάχιστον οξύμωρο, η Τουρκία δεν μπορεί να μιλά για σεβασμό (κυριαρχικών δικαιωμάτων) όταν είναι η πρώτη που τον καταπατά».

Το διεθνές δίκαιο, όπως είπε, δεν εφαρμόζεται κατά το δοκούν. Είναι οξύμωρο, πρόσθες, η Άγκυρα να παρουσιάζεται ως υπέρμαχος του διεθνούς δικαίου την ίδια ώρα που είναι η Άγκυρα που το περιφρονεί, το αγνοεί καθημερινά.

«Η προκλητικότητα και η παρανομία της Τουρκίας έχουν κατ΄επανάληψη καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα, αυτό είναι το πραγματικό μέτρο αξιολόγησης, και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός πλήρους κράτους μέλους της ΕΕ, είναι κατοχυρωμένα και αδιαπραγμάτευτα», είπε.

Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό, η Τουρκία, παρά να προβαίνει σε χωρίς ουσία δηλώσεις να αποδείξει έμπρακτα ότι σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο, όλων των γειτόνων της, όπως και τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου.

Μέχρι σήμερα, κατέληξε, οι δράσεις της Τουρκίας έχουν δείξει ότι πράττει ακριβώς το αντίθετο περιφρονώντας εδώ και 51 χρόνια με τρόπο προκλητικό, το διεθνές δίκαιο.

