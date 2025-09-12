Προκλητικό βίντεο ανήρτησε το Τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ολοκλήρωση της στρατιωτικής άσκησης «Ακρωτήρι Μεσογείου-25» στην στα κατεχόμενα μια κίνηση που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τις προθέσεις της Άγκυρας στην περιοχή.

Η άσκηση, που διεξήχθη υπό την επίβλεψη του κατοχικού στρατού, παρουσιάστηκε ως δήθεν επίδειξη «συνεργασίας» και «διαλειτουργικότητας»,



.Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου, με τον πομπώδη τόνο της, εξυμνεί την «επιτυχία» της άσκησης, αγνοώντας επιδεικτικά το διεθνές δίκαιο και τις ευαισθησίες που προκαλεί η στρατιωτικοποίηση των κατεχόμενων εδαφών.



Η άσκηση «Ακρωτήρι Μεσογείου-25» δεν είναι παρά μια ακόμη απόδειξη της επιθετικής στάσης της Τουρκίας,που επιλέγει κλιμάκωση την ώρα που υποτίθεται γίνονται προσπάθειες επανέναρξης του διαλόγου για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό.



