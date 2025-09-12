Στο ρεκόρ Γκίνες θα πρέπει να μπουν «ψηφοφόροι» στα κατεχόμενα οι οποίοι όχι μόνο έκαναν πράξη την ευχή «να τα εκατοστίσεις» αλλά την ξεπέρασαν κατά πολύ.

Η «Αβρούπα» (Ευρώπη) με τίτλο «Υπάρχουν 140 ψηφοφόροι άνω των 110 ετών» προβάλλει σχετικές δηλώσεις του Τ/κ πολιτικού Κουντρέτ Οζερσάι, ο οποίος το εντόπισε αυτό στους εκλογικούς καταλόγους που δημοσιοποιήθηκαν, ενώ εντόπισε και ψηφοφόρο 125 ετών.

Σήμερα η υποβολή των «υποψηφιοτήτων» για τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα

Υποβάλλονται σήμερα στα κατεχόμενα οι «υποψηφιότητες για τις επικείμενες προεδρικές εκλογές» .

Στις 9.30 θα υποβάλει την «υποψηφιότητά» του στο «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, και στις 10.30 ο ηγέτης του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Στις 22 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί ο «επίσημος κατάλογος» των υποψηφίων. Ο Ερσίν Τατάρ θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του Ατατούρκ και θα συνοδεύεται από πομπή προς το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» που είναι το «ανώτατο δικαστήριο» και στεγάζεται στα κτίρια του «επαρχιακού δικαστηρίου» Λευκωσίας, στην πλατεία Σεραγφιού.

Εξάλλου, ο Ερχιουρμάν θα συναντηθεί με μέλη του κόμματος στα κεντρικά γραφεία του ΡΤΚ στη Λευκωσία και θα πορευτεί προς το «ανώτατο».

Πηγή: ΚΥΠΕ