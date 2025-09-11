Οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν εκ νέου τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία και την παράνομη κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων.

Το Κοινοβούλιο καταγγέλελει επίσης «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν ενδεχόμενες κυρώσεις από την ΕΕ

Την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επείγον ψήφισμα ψηφίσματα που αφορά την Κύπρο.

Η κράτηση από τον Ιούλιο του 2025 πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών στα κατεχόμενα (Αντώνης Λούκας, Ανδρέας Κυπριανού, Άννη Κυπριανού, Νίκη Γρηγορίου και Γρηγόρης Γρηγορίου) μετά από επίσκεψη στο χωριό Γαλάτεια προς αναζήτηση των πατρογονικών τους περιουσιών είναι «παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη», διακηρύσσει το Κοινοβούλιο, ζητώντας την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους.

Στο ψήφισμά τους, οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν εκ νέου τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία επί 51 έτη και καταγγέλλουν «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής - Τουρκίας».

Το Κοινοβούλιο καταδικάζει επίσης «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων για κλιμάκωση του εκφοβισμού, καθώς και για τη στόχευση και τον επηρεασμό όσων επιχειρούν να επισκεφθούν τις πατρογονικές τους περιουσίες ή να προσφύγουν στην ‘Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας’ στις κατεχόμενες περιοχές».

Τέλος, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η ΕΕ έχει ηθικό και νομικό καθήκον να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της, οι οποίοι είναι επίσης Ευρωπαίοι πολίτες, και καλούν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης πιθανών κυρώσεων.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 597 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 5 αποχές.