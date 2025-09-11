Σε τοποθέτησή του κατά τη συζήτηση, την Τετάρτη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο για το ψήφισμα σχετικά με την κράτηση πολιτών της ΕΕ στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης, Κράτους Δικαίου και Προστασίας των Καταναλωτών, Μάικλ ΜακΓκράθ δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανεχθεί την παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών της. Η κράτηση αυτών των ατόμων είναι απαράδεκτη και πρέπει να λήξει άμεσα».

Πρόκειται για μια κρίση που δεν μπορεί να αγνοηθεί, είπε. Ανέφερε ότι οι περιπτώσεις των Αντώνη Λούκα, Ανδρέα Κυπριανού, Άννης Κυπριανού, Νίκης Γρηγορίου και Γρηγόρη Γρηγορίου «αποτελούν μια τραγική υπενθύμιση του κόστους της 51ετούς διχοτόμησης της Κύπρου». Όπως ανέφερε ο Επίτροπος ΜακΓκράθ «η ελευθερία κίνησης και η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η απελευθέρωση τριών ατόμων με εγγύηση σήμερα [Τετάρτη] είναι ένα θετικό βήμα, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να επιτρέψουμε σε όλους να επιστρέψουν στα σπίτια τους, χωρίς περιορισμούς».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την κυπριακή Κυβέρνηση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης, είπε. Ο Επίτροπος ΜακΓκράθ δήλωσε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, σεβόμενοι τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αξίες πάνω στις οποίες έχει χτιστεί η ΕΕ».

Ακόμη, ο Επίτροπος ΜακΓκράθ τόνισε πως «η Κύπρος δεν μπορεί να παραμείνει διχασμένη. Η επανένωση δεν είναι μόνο μια πολιτική επιλογή, είναι μια ανάγκη για την ευημερία του λαού της και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Καλούμε όλες τις πλευρές — τις δύο κυπριακές κοινότητες και την Τουρκία — να δεσμευτούν για μια ειρηνική λύση».

Κλείνοντας, ο Επίτροπος ΜακΓκράθ επανέλαβε την αποφασιστικότητα της ΕΕ: «Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Κύπρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παίξει ενεργό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του ΟΗΕ και να εργαζόμαστε για ένα μέλλον όπου όλοι οι Κύπριοι θα ζουν ελεύθεροι και ενωμένοι».

Πηγή: ΚΥΠΕ