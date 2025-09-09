Υπό διαπραγμάτευση είναι το τελικό ψήφισμα που θα κατατεθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα.

Επιδίωξη των Κύπριων ευρωβουλευτών είναι όπως παραμείνει ισχυρό το λεκτικό έναντι της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης θα τοποθετηθούν όλοι οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Πέμπτη θα είναι το ψήφισμα.

Μιλώντας στο SigmaLive ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ, Κώστας Μαυρίδης, ανέφερε ότι θα είναι ο διαπραγματευτής εκ μέρους της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Σημείωσε ότι πέντε πολιτικές ομάδες έχουν ετοιμάσει προσχέδιο ψηφίσματος γύρω από την παράνομη κράτηση των 5 Ευρωπαίων πολιτών της Κύπρου και θα συνέλθουν με σκοπό να παραθέσουν τα επιχειρήματα τους.

Ο κ. Μαυρίδης ανέδειξε δύο στοιχεία που θεωρεί αναγκαία να περιληφθούν στο τελικό ψήφισμα. Όπως είπε, είναι σημαντικό να περιληφθεί το κατοχικό καθεστώς είναι υποτελής «διοίκησης» επομένως δεν έχει καμία νομική αναγνώριση. Με αυτόν τον τρόπο, πρόσθεσε, θα γίνει ξεκάθαρο πως η Τουρκία είναι νομικά υπεύθυνη για το τι συμβαίνει και για την παράνομη κράτηση των πέντε Ευρωπαίων πολιτών».

Το δεύτερο, όπως σημείωσε, είναι να τονισθεί πως πρόκειται για μία κίνηση εκβιασμού από το ψευδοκράτος, για να τερματιστεί η νομική διαδικασία που υπάρχει στα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έγκλημα του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την πεποίθηση πως το τελικό ψήφισμα θα ψηφιστεί με συντριπτική πλειοψηφία.

Διαβάστε επίσης: Σκληρό ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο για κράτηση 5 Ε/κ- Απευθύνεται στην Τουρκία