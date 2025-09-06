Σε οκτώ σημεία, επτά στις κατεχόμενες περιοχές και ένα στις ελεύθερες περιοχές, επιχειρούν αυτή την περίοδο οι ανασκαφικές ομάδες της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο. Σε κανένα από αυτά τα σημεία δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, λείψανα αγνοουμένων.

Όσον αφορά πληροφορίες για νέες περιοχές στις οποίες πρόκειται να αρχίσουν ανασκαφές, σύμφωνα με πηγές του ΚΥΠΕ υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές τέτοιες πληροφορίες, κοντά στις 300, οι οποίες αξιολογούνται.

Οι πληροφορίες που με βάση τους ερευνητές αξιολογούνται ως βάσιμες και με βάση τις οποίες έχει αποφασιστεί ότι θα ξεκινήσουν άμεσα ανασκαφές είναι γύρω στις 100.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ, οι ανασκαφές δεν είχαν σταματήσει ποτέ ολοκληρωτικά μέσα στο καλοκαίρι, απλώς μειώθηκαν από 8 οι ανασκαφικές ομάδες σε τέσσερις μέσα στον Αύγουστο, και από τον Σεπτέμβρη επανήλθαν κανονικά στις 8.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πηγές του ΚΥΠΕ, οι 7 ομάδες εργάζονται στα κατεχόμενα και η μία στις ελεύθερες περιοχές.

Δύο ανασκαφικές ομάδες εργάζονται στην Άσσια, και συγκεκριμένα ασχολούνται σε ανασκαφές σε χώρους πηγαδιών, η μία με τη μέθοδο της διάνοιξης-διάτρησης πηγαδιού και η άλλη με τη χρησιμοποίηση ειδικών λόγω του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και τηςφύσης του πηγαδιού.

Για τις δύο αυτές περιπτώσεις η πληροφορίες αφορού Ελληνοκύπριους αγνοούμενους χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για πολίτες ή στρατιώτες. Μέχρι στιγμής να έχει ανευρεθεί κάτι.

Μια άλλη ομάδα εργάζεται στην περιοχή της χερσονήσου της Καρπασίας στο χωριό Γαλάτια. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το συνεργείο δουλεύει στη λίμνη της Γαλάτιας, η οποία αυτήν την περίοδο είναι ξερή και για αυτό επιλέχθηκε η ανασκαφή αυτή να γίνει σε μήνες με καλοκαιρία.

Στη συγκεκριμένη λίμνη κατά το παρελθόν το 2006 και το 2015, είχαν εντοπιστεί 2 μαζικοί τάφοι και από τα ευρήματα είχαν ταυτοποιηθεί 18 άτομα.

Όπως λέχθηκε στο ΚΥΠΕ, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει ακόμα μια πληροφορία για ακόμα ένα χώρο ταφής στη λίμνη με ένα ή και 3 άτομα, η προσπάθεια των συνεργείων της ΔΕΑ συνεχίζεται στο σημείο που έχει υποδειχθεί, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα.

Μια ομάδα εργάζεται στο Έξω Μετόχι στην κατεχόμενη Λευκωσία όπου υπάρχει πληροφορία από Τουρκοκύπριους ότι κατά το 1974 θεάθηκαν οστά σε συγκεκριμένο χωράφι, τα οποία μάλιστα είχαν μετακινηθεί με μηχανικά μέσα "προς όχτο του χωραφιού". Στη ΔΕΑ υποδείχθηκε συγκεκριμένη περιοχή, η ομάδα εργάζεται στο σημείο για πάνω από 30 εργάσιμες ημέρες, αλλά δεν εντοπίστηκε ακόμη κάτι, ενώ έχει γίνει επέκταση του σημείου των ανασκαφών.

Άλλο ένα συνεργείο, σύμφωνα με όσα πληροφορείται το ΚΥΠΕ, βρίσκεται έξω από το χωριό Κιόνελι, σε ένα χώρο όπου είχε δράσει κυρίως η ΕΛΔΥΚ. Στο παρελθόν, κοντά στο σημείο όπου γίνεται σήμερα η ανασκαφή είχαν εντοπιστεί οστά που ανήκαν σε στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ. Η ανασκαφή αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη βδομάδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι.

Δύο άλλες ανασκαφές βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη στα κατεχόμενα, μια στο Δίκωμο και μια στο Κιούμουρτζιου. Στο Πάνω Δίκωμο η ανασκαφή γίνεται σε κύτη ποταμού, όπου υπήρχε πληροφορία για αγνοούμενους Ελληνοκύπριους στρατιώτες και στο χωριό Κιούμουρτζιου η ανασκαφή γίνεται σε ένα ασβεστοκάμινο, όπου με βάση πληροφορίες, μπορεί να υπάρχουν οστά Ελληνοκυπρίων. Ούτε σε αυτές τις δύο ανασκαφές υπήρξε αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Ωστόσο οι εργασίες έχουν ξεκινήσει προσφάτως και ακόμη δεν βρίσκονται προς ολοκλήρωση.

Το όγδοο σημείο που πραγματοποιείται ανασκαφή, σύμφωνα με την πληροφόρηση του ΚΥΠΕ, είναι στις ελεύθερες περιοχές και συγκεκριμένα στην περιοχή της Έγκωμης στη Λευκωσία.

Εκεί οι έρευνες αφορούν 7 χώρους όπου υπήρχαν πηγάδια. Η πληροφόρηση αφορά Τουρκοκύπριους αγνοουμένους της περιόδου 1963-64. Και στην Έγκωμη ακόμη δεν έχει εντοπιστεί κάτι, όπως λέχθηκε στο ΚΥΠΕ.

