Κρίσιμη ενδέχεται να είναι η επόμενη περίοδος για την «επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας», καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) αναμένεται να αποφασίσει σχετικά με την αποτελεσματικότητα της, σύμφωνα με δημοσίευμα της διαδικτυακής «Kıbrıs Postası».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται «διπλωματικές πηγές», εάν το ΕΔΑΔ κρίνει την επιτροπή ως μη αποτελεσματική, οι Ελληνοκύπριοι ιδιοκτήτες θα αποκτήσουν ξανά το δικαίωμα να προσφεύγουν απευθείας στο Δικαστήριο. Μια τέτοια εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να έρθει εντός του επόμενου τριμήνου, θα περίπλεκε το περιουσιακό, ένα από τα πιο κρίσιμα κεφάλαια του Κυπριακού, αναφέρει.

Αναλυτές στα κατεχόμενα ααναφέρουν ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε σοβαρές συνέπειες για την τουρκοκυπριακή πλευρά και κυρίως για την Τουρκία, η οποία θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με απαιτήσεις αποζημιώσεων εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, θα μπορούσε να διαταράξει τις ισορροπίες στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό και να προκαλέσει νέα διπλωματική ένταση, προστίθεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ