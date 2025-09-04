

Η συμμετοχή Ελληνοκύπριων καλλιτεχνών στη μπιενάλε που διοργανώνεται στα κατεχόμενα είναι μία απόφαση προσωπική, με δική τους ευθύνη, που αποτελεί "πολιτική πράξη" δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Υφυπουργός Πολιτισμού, Λία Κασιανίδου, κληθείσα να σχολιάσει τις πληροφορίες περί συμμετοχής καλλιτεχνών και από τις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας.

«Στον τουρκοκυπριακό Τύπο λέγεται ότι συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες από το εξωτερικό και από τη 'νότια Κύπρο'. Αυτή είναι η ενημέρωσή μας», ανέφερε η Υφυπουργός. Σημείωσε, πάντως, ότι «αυτή είναι μια πολιτική πράξη, και με το να λάβουν μέρος έχουν ευθύνη».

Υπογράμμισε, δε, ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη διοργάνωση, ενώ υπενθύμισε ότι στις 13 Αυγούστου είχε εκδώσει ανακοίνωση καταδικάζοντας «με τον πλέον έντονο τρόπο τη διοργάνωση της λεγόμενης μπιενάλε στα κατεχόμενα από το παράνομο καθεστώς, που επιχειρεί να υπονομεύσει και να αμφισβητήσει τη νομιμότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η κ. Κασιανίδου επανέλαβε στο ΚΥΠΕ, ότι, όπως ανέφερε και η ανακοίνωση, το Υφυπουργείο είναι σε πλήρη συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών για να λάβει μέτρα σε διπλωματικό και θεσμικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κάνει διαβήματα στις πρεσβείες όλων των χωρών από τις οποίες αναφέρεται ότι θα υπάρχουν συμμετοχές, εκφράζοντας τον προβληματισμό και τη δυσαρέσκειά του.

Η κ. Κασιανίδου σημείωσε ότι το Υφυπουργείο δεν απαγορεύει τις σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων καλλιτεχνών και δημιουργών και ότι υπάρχει η επιθυμία για επαφές.

Πρόσθεσε, όμως, ότι «εάν αυτή είναι μια επίσημη διοργάνωση, η οποία φέρει τη σφραγίδα του ψευδοκράτους, οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ότι αυτή τους η συμμετοχή μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης, όχι από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, αλλά από το ψευδοκράτος για πολιτικούς λόγους».

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι η συμμετοχή στην λεγόμενη μπιενάλε «είναι και αυτή μια πολιτική πράξη και με το να λάβουν μέρος έχουν ευθύνη».