Σε μείζον πολιτικό ζήτημα εξελίσσεται στα κατεχόμενα οι καταγγελίες του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) περί ρουσφετολογικών προσλήψεων στο «δημόσιο» λίγο πριν από τις «προεδρικές εκλογές».

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της «Γενί Ντουζέν», το ΡΤΚ καταγγέλλει ότι άτομα που προσλήφθηκαν πρόσφατα στο «πρωθυπουργικό γραφείο» δεν εργάζονται στις θέσεις τους, αλλά συμμετέχουν στην «προεκλογική» εκστρατεία του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, ενόψει των «προεδρικών εκλογών».

Σύμφωνα με τον «βουλευτή» του κόμματος, Ντεβρίμ Μπαρτσίν, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι προσλήφθηκαν στις 22 Αυγούστου, λίγο πριν την έναρξη των «προεκλογικών» απαγορεύσεων, είναι αποσπασμένοι στην εκστρατεία του κ. Τατάρ, αν και πληρώνονται από «δημόσιους» πόρους. «Αντί να πηγαίνουν στις δουλειές τους, κάνουν προεκλογική εκστρατεία», δήλωσε, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Παράλληλα, η ηγεσία του ΡΤΚ κλιμακώνει την πίεση προς τον Ερσίν Τατάρ και σε άλλα μέτωπα. Ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Ερκούτ Σαχαλί, κάλεσε τον κ. Τατάρ σε διακαναλική τηλεοπτική αναμέτρηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν.

Την ίδια στιγμή, ο «βουλευτής» Φικρί Τόρος κατηγόρησε τον Ερσίν Τατάρ ότι η πολιτική του οδηγεί την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε «αδιέξοδο, απομόνωση και αδιέξοδη λύση», σε αντίθεση με το όραμα του κ. Έρχιουρμαν για μια λύση που θα διασφαλίζει το μέλλον και την πολιτική ισότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ