Ο «βουλευτής» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), Χασάν Τατσόι, ισχυρίστηκε ότι ο ηγέτης του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν, θα μείνει μόνος του πολιτικά, ακόμη και αν κερδίσει στις επερχόμενες «προεδρικές εκλογές».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Κίπρις», ο Τατσόι υποστηρίζει ότι ο κ. Ερχιουρμάν «μπορεί να εκλεγεί μόνο με τις ψήφους του ΚΕΕ», αλλά σε μια τέτοια περίπτωση, το ίδιο του το κόμμα θα τον απομονώσει, πυροδοτώντας μια κρίση ηγεσίας. Προέβλεψε μάλιστα ότι ο κ. Ερχιουρμάν δεν θα είναι πλέον αρχηγός του ΡΤΚ μετά το συνέδριο του κόμματος τον Νοέμβριο, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα «δεν ανέχεται μια πιο φιλελεύθερη στάση».

Ο κ. Τατσόι υπενθύμισε την περίπτωση του πρώην Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, λέγοντας πως ακόμη και εκείνος είχε δηλώσει ότι «το κόμμα μου με άφησε μόνο». Τέλος, ισχυρίστηκε ότι η «πρωτότυπη» και αμετάβλητη θέση της Τουρκίας είναι η λύση των δύο κρατών, την οποία εκφράζει ο νυν ηγέτης Ερσίν Τατάρ, και πως οι «εκλογές» αυτές έχουν σημασία για τις ευρύτερες περιφερειακές ισορροπίες.

