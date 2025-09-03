Βάζει μπροστά το σχέδιο τουρκοποίησης των κατεχομένων η Άγκυρα. Μέσω του ψευδοκράτους ετοιμάζεται, να μεταφέρει στην Κύπρο χιλιάδες εποίκους και επιχειρεί να βάλει ταφόπλακα στο περιουσιακό.

Με τον μανδύα των κοινωνικών κατοικιών, προαναγγέλλει την ανέγερση ολόκληρων πόλεων, που θα κατοικηθούν από Τούρκους.

Ο προγραμματισμός αφορά την ανέγερση 1.192 κατοικιών Δερύνεια, 50 στη Κατωκοπιά , 1.500 στο Γερόλακκο, 1.000 στις Μάνδρες, 80 σε Κώμη Κεπήρ, 900 σε Τρίκωμο, 1.200 σε Μόρφου, 350 σε Βατυλ, 120 Παλαίκυθρο, 100 Βαθύλακας, 50 Πραστειό και 30 Καλοψίδα.

Σύμφωνα με τον ψευδοπρωθυπουργό τα έργα θα άρχιζαν το 2024, ενώ ήδη έχει τοποθετηθεί ο θεμέλιος λίθος στη Μόρφου.

Το ψευδοκράτος ετοιμάζεται να κτίσει περίπου 6.500 χιλιάδες κατοικίες με τουρκικό χρήμα.

Οι αναπτύξεις όπως εξαγγέλθηκε, θα γίνουν μέσω της κρατικής εταιρείας οικοδομών ΤΟΚΙ, η οποία λαμβάνει χρηματοδότηση, από την Κυβέρνηση της Άγκυρας.

Στη συνέχεια οι κατοικίες αναμένεται να δοθούν με παράνομους τίτλους σε εποίκους.

O Τούρκος Υπουργός Περιβάλλοντος, Μουράτ Κουρούμ ανέφερε ότι «τα γιγάντια έργα είναι στρατηγικής σημασίας. Ξένοι επενδυτές, ιδίως Ισραηλινοί και Έλληνες, συλλέγουν γη και κατοικίες στα κατεχόμενα. Θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της τουρκικής παρουσίας στο νησί».

Με αυτό τον τρόπο το ψευδοκράτος όχι μόνο προχωρεί σε ένα ακόμα έγκλημα πολέμου, αλλά δημιουργεί τετελεσμένα στο εδαφικό, τα οποία ενδεχομένως να γείρουν ακόμα περισσότερο το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προς την τουρκική πλευρά.

Αναγείρουν συγκρότημα κατοικιών στην κατεχόμενη Δερύνεια

Εταιρεία πώλησης ακινήτων διαφημίζει την ανέγερση πολυτελών κατοικιών, σε ελληνοκυπριακή γη, μεταξύ της κατεχόμενης Κάτω Δερύνειας και Αμμοχώστου.

Έχουν ήδη τοποθετηθεί οι ταμπέλες, για την ανέγερση του έργου, με την ονομασία «New Varosha».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η κίνηση έχει θέσει σε κινητοποίηση τις τοπικές αρχές, καθώς φέρεται ότι η γη στην περιοχή ανήκει σε Ελληνοκυπρίους.

Σύμφωνα με τη διαφήμιση πρόκειται, για συγκρότημα κατοικιών με πολυτελή διαμερίσματα.

Πρόκειται για την εταιρεία Nurcin LTD, η οποία στη σελίδα της διαφημίζει ότι πωλεί κατοικίες σε Λευκωσία, Τρίκωμο, Αμμόχωστος, Κερύνεια και στη Μόρφου.